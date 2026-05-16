David Attenborough a Brit Birodalom gyermeke – és ahogy a világra tekint, abban még van valami ebből a birodalmi tudatból

Igazán nem szeretnék ünneprontó lenni, de Attenborough tényleg csodálatos életének mégis ez az esszenciája, amiről persze ő tehet a legkevésbé. Megtett mindent, amit megtehetett, mi mást tehetett volna még? A többi nem rajta múlt, hanem rajtunk. Illetve rajtunk is. Az egész infernális rendszeren, amelynek a keretei között lassan, de biztosan elpusztítunk mindent magunk körül. De van itt még más is, amit Attenborough így fogalmazott meg egy interjúban: „Gyakran beszélünk arról, hogy meg kell menteni a bolygónkat; de a helyzet az, hogy mindezt a magunk megmentése érdekében kell véghez vinnünk. A természet – velünk vagy nélkülünk – megújult erővel él majd tovább.”
Mert ez is vastagon hozzátartozik az igazsághoz. A természetet valójában soha nem lehet elpusztítani. Magunkat viszont nagyon is el lehet.
Egyes fajokat vagy fajok ezreit el lehet tüntetni, ami igazán tragikus, a természet viszont így vagy úgy, de megmarad akkor is, ha esetleg nekünk sikerülne eltüntetnünk magunkat innen. Kérdés persze, hogy miként képzeljünk el egy ember nélküli természetet. De hogy ne dőljünk most a kardunkba, legyen kissé optimistább a végszó: God bless you, Sir David Attenborough! Szép munka volt!