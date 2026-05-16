David Attenborough a Brit Birodalom gyermeke – és ahogy a világra tekint, abban még van valami ebből a birodalmi tudatból

Május 8-án ünnepelte századik születésnapját Sir David Attenborough, a méltán világhírű angol természetfilmes és -tudós. Napra pontosan ötven év van köztünk, aminek nyilván nincs jelentősége, de az ember hajlamos felfigyelni efféle egyezésekre.

David Attenborough munkásságát az is ismeri, aki nem ismeri.

Nem hiszem, hogy van ember a nyugati civilizációban, aki legalább egy rövid snittet ne látott volna életében valamelyik filmjéből. Az Élet a Földön és Az élő bolygó című filmjei annak idején Magyarországon is kifejezetten sikeresek voltak. Attenborough már a megjelenésével is legendássá vált. A sokzsebes, terepszínű mellényével, a karakteres arcával, az orgánumával egy letűnt embertípus utolsó képviselője. Egész lénye valahogy „eggyel korábbi”: egy olyan időből származik, amikor az ember még a földrajzi, zoológiai felfedezések mámorában élt, és rácsodálkozott a térképen addig fehér foltként szereplő területekre.