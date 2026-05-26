Libri-könyvajánló

A történet középpontjában egy felfoghatatlan epizód áll. 1944 októberében, a szimchat Tórá napján ötvenegy magyar zsidó fiú lépett be az auschwitz-birkenaui gázkamrába, és valamilyen megmagyarázhatatlan módon élve jött ki.

Michael Calvin és Naftali Schiff személyes emlékek mentén bontja ki ezt a történetet. A fiúk útját követi a teljes kiszolgáltatottságtól addig a pillanatig, amikor a káosz, a véletlen vagy egy apró döntés esélyt adott az életre. A könyv nem áll meg a drámai fordulatnál: tágabb történelmi és társadalmi kontextusba helyezi a sorsokat. Közép-európai zsidó családok életén keresztül rajzolódik ki az a világ, amelyet a 20. század első felének politikai változásai fokozatosan számoltak fel. A trianoni béke után, azzal, hogy Magyarország területének jelentős része elveszett, közösségek szakadtak szét. Munkácson még 1941-ben is több mint 13 ezer zsidó élt, a lakosság közel harmada, s néhány év alatt eltűnt ez a közösség. A hagyományokra, hitre és tanulásra épülő világot a növekvő zsidóellenesség, majd a deportálás törte össze.

A túlélés nem diadal, hanem apró, hétköznapi csodák sorozata: a család megtartó ereje, a hit csendes kapaszkodója és az egymásba vetett bizalom vezethetnek az úton. A Csoda így nem pusztán történelmi beszámoló, sokkal inkább az emlékezés tétjéről, az elbeszélés szükségességéről és arról szól, hogy mit kezdünk azokkal a történetekkel, amelyek túl nehezek ahhoz, hogy könnyen végighallgassuk őket.