Karácsonyt óvóhelyre kellett vinni Kijevben, miután Zelenszkijjel találkozott

Karácsony egészen Kijevig ment: Zelenszkijtől még díjat is kapott
„Ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti” – üzente a főpolgármester.
A főpolgármester kedden vette át a Savior City díjat.
Mint arról beszámoltunk már, Karácsony Gergely kedden Kijevben vette át személyesen Zelenszkij ukrán elnöktől a Savior City díjat, melyet olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta.
Karácsony Gergely szerint Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott.
Adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogattuk testvérvárosainkat, Beregszászt és Kijevet, segítettük a menekültek ellátását, és továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk”
– emelte ki
Az Index információi szerint az ukrán fővárosban tartózkodó Karácsony Gergely főpolgármestert a díjátadó után nem sokkal óvóhelyre kellett menekíteni. A lap kérdéseket küldött a Főpolgármesteri Hivatalnak és a Fővárosi Önkormányzatnak, ám egyelőre nem reagáltak.
Nyitókép: képernyőmentés