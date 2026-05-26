05. 26.
kedd
kijevben karácsony gergely ukrajna

Karácsonyt óvóhelyre kellett vinni Kijevben, miután Zelenszkijjel találkozott

2026. május 26. 19:53

A főpolgármester kedden vette át a Savior City díjat.

2026. május 26. 19:53
Mint arról beszámoltunk már, Karácsony Gergely kedden Kijevben vette át személyesen Zelenszkij ukrán elnöktől a Savior City díjat, melyet olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. 

Karácsony Gergely szerint Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott.

Adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogattuk testvérvárosainkat, Beregszászt és Kijevet, segítettük a menekültek ellátását, és továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk” 

– emelte ki

Az Index információi szerint az ukrán fővárosban tartózkodó Karácsony Gergely főpolgármestert a díjátadó után nem sokkal óvóhelyre kellett menekíteni. A lap kérdéseket küldött a Főpolgármesteri Hivatalnak és a Fővárosi Önkormányzatnak, ám egyelőre nem reagáltak. 

Nyitókép: képernyőmentés
 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. május 26. 22:30
Varsó lesz az. Örülünk, hogy magyar vérünk nem halt meg.
westend
2026. május 26. 22:22
óvóhely? De hát nincs is háború...
hakapeszim
2026. május 26. 21:50
Kedves naplóm! Asztán megérkeztünk Kijivbe, mert úgy kell hívni az ugrán fővvárost. Csakaz zoroszbérencek mongyák Kijevnek, de most rendezi a kapcsolatait a kétország. Végre. Ültünk a vonaton, aztán kész, végámolás, jötek a katonák és a Elnök Zellenszkij urr. Villlás reggeli még egy vodkád is itam, mert náluk muszály a doszt, bohár köszöntő. Tárgyalásokat fojtatam Volologyimral mert most már így ismerjük eggymást angolul. Aztán szóltak hogy délután ovohelybe megyünk mer a programhoz tartozik ha prim promo promenins, preminens szeméj érkezik. Ahoz meg sisakot kellet venni. Mert Putyin nem hagya abba a pompázást. Jó hangulatba tellt azest. Volgya igazán jól fej.
tapir32
2026. május 26. 21:44
Nincs Karácsony csőd nélkül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!