scherer péter simon kornél centrál színház betegség élet

Simon Kornél is megszólalt Scherer Péter haláláról: „Nem volt ez publikus, de…”

2026. május 20. 06:35

Scherer Péter 64 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.

2026. május 20. 06:35
Hosszú, méltósággal viselt betegség után, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész, a magyar színházi és filmes élet egyik meghatározó alakja. A színész halála a közönséget és kollégáit is megrendítette. Simon Kornél életének 15 éve szerves része volt Scherer Péter, hiszen másfél évtizeden át játszottak együtt a Pletykafészek című előadásban. Bár tudott arról, hogy pályatársa betegséggel küzd, a halálhír így is sokkolta, amikor megkeresték – írta meg a Blikk.

Simon Kornél úgy fogalmazott, megdöbbentő, ami történt, és bár sajnos nem volt teljesen váratlan, mégis megrázta Scherer Péter halála. Felidézte, hogy folyamatosan játszottak együtt, ha nem is nagyon intenzíven, de havonta egy, két vagy három alkalommal találkoztak. Legutóbb két héttel ezelőtt álltak közösen a Centrál Színház színpadán. A színész szerint Scherer Péter olyan ember volt, akit mindenki szeretett, és mindig volt egy huncut beszólása másokhoz. Simon Kornél különösen kedvelte kollégája egészen egyedi, speciális humorát, amely szerinte Scherer személyiségének egyik legfontosabb vonása volt. A halálhír hallhatóan mélyen megrendítette.

Voltak riasztó tünetek, de mindig azt mondta, minden rendben van”

– mondta.

Simon Kornél arról is beszélt, hogy amikor Scherer Péter beteg lett, látszott rajta a gyengeség, de a betegségét nem tette nyilvánossá, és sosem „turnézott” vele. Úgy látta, kollégája keményen állt bele a küzdelembe, mert nem az a fajta ember volt, aki irgalomért esedezik vagy segítséget kér. Tavaly nyáron volt egy súlyosabb időszak, amikor bizonytalanná vált, lesz-e folytatás, ősszel azonban Scherer visszatért a színpadra, jobban nézett ki, visszatért a színe, és fizikailag is újra összeszedte magát.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
[email protected]
2026. május 20. 09:42
A halál MINDIG KIMONDHATATLANÚL FÁJDALMAS, következésképpen mindenféle negatív "szöveget" fölöslegessé, sőt elutasítandóvá tesz...lettlégyn bárki is a "jobblétre szenderült", körünkből eltávozott embertársunk. EZ ALAP(!) TARTALOM ILYENKOR. NOCHDAZU: MÉGINKÁBB IGY ÁLL A DOLOG, HA EGY SZERETETREMÉLTÓ EMBER távozott el közülünk. Requiescat in Pacem!
vezker
2026. május 20. 07:51
Gyerekek! Van új hír, vagy csak vájkáltok még egy kicsit a család érzelmeiben.
Derek Zoolander
2026. május 20. 07:50
Kár érte. Még 20 évig szórakoztathatott volna. A negatív karaktereket is szimpatikussá tette. Made in Hungária pl.
optimista-2
2026. május 20. 06:41
Lehetne kérni még 12 Scherer Péter cikket? Mit evett, mit ivott, mikor kelt fel, hol sétált, kivel szokott beszélni ? Annyira érdekel! Várom !
