Simon Kornél is megszólalt Scherer Péter haláláról: „Nem volt ez publikus, de…”

Hosszú, méltósággal viselt betegség után, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész, a magyar színházi és filmes élet egyik meghatározó alakja. A színész halála a közönséget és kollégáit is megrendítette. Simon Kornél életének 15 éve szerves része volt Scherer Péter, hiszen másfél évtizeden át játszottak együtt a Pletykafészek című előadásban. Bár tudott arról, hogy pályatársa betegséggel küzd, a halálhír így is sokkolta, amikor megkeresték – írta meg a Blikk.

Simon Kornél úgy fogalmazott, megdöbbentő, ami történt, és bár sajnos nem volt teljesen váratlan, mégis megrázta Scherer Péter halála. Felidézte, hogy folyamatosan játszottak együtt, ha nem is nagyon intenzíven, de havonta egy, két vagy három alkalommal találkoztak. Legutóbb két héttel ezelőtt álltak közösen a Centrál Színház színpadán. A színész szerint Scherer Péter olyan ember volt, akit mindenki szeretett, és mindig volt egy huncut beszólása másokhoz. Simon Kornél különösen kedvelte kollégája egészen egyedi, speciális humorát, amely szerinte Scherer személyiségének egyik legfontosabb vonása volt. A halálhír hallhatóan mélyen megrendítette.