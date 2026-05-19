Scherer Péter: „Ha meghalok, a Zolit fogom elsőnek felhívni”

Meghalt Scherer Péter
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
A kedden elhunyt Scherer Pétert legendás barátság fűzte Mucsi Zoltánhoz.
Másfél évvel ezelőtti, kettejük legendás barátságáról mesélt Scherer Péter és Mucsi Zoltán Kadarkai Endre műsorában, A nagy mű című adásban.
Az egyik legszebb pillanatban a kedden elhunyt Scherer Péter a köztük lévő feltétlen bizalomról beszélt:
Nekem ahhoz nem kell találkoznom a Zolival, hogy tudjam, hogy ő van nekem. Ez erős! Úgy vesszük föl a fonalat, mintha tegnap tettük volna le. Nekünk ez történt a barátságunkkal szerintem.”
„Én például ha meghalok, a Zolit fogom elsőnek felhívni. Mert úgy érzem, hogy ez rá tartozik” – tette hozzá a színész.
