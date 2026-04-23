Putyin kész találkozni Zelenszkijjel – az orosz fél feltételeket is szabott

„Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij, a kijevi vezetés feje csak abban az esetben találkozhat, ha a cél a megállapodások véglegesítése” – nyilatkozta a Vesztyi hírügynökségnek Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Hozzátette, hogy Putyin már többször is jelezte: kész találkozni Zelenszkijjel.

„A legfontosabb kérdés az, hogy mi a találkozó célja. Miért üljenek le egymással? Putyin azt mondta, hogy bármikor kész Moszkvában fogadni őt. A lényeg az, hogy legyen értelme a találkozónak, és hogy az eredményes legyen. Erre pedig csak akkor van lehetőség, ha a találkozó a megállapodások véglegesítését szolgálja” – fogalmazott Peszkov.