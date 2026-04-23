Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij dmitrij peszkov barátság találkozó

Putyin kész találkozni Zelenszkijjel – az orosz fél feltételeket is szabott

2026. április 23. 06:36

A nyilatkozatban még a Barátság kőolajvezeték ügye is szóba került.

2026. április 23. 06:36
„Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij, a kijevi vezetés feje csak abban az esetben találkozhat, ha a cél a megállapodások véglegesítése” – nyilatkozta a Vesztyi hírügynökségnek Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. 

Hozzátette, hogy Putyin már többször is jelezte: kész találkozni Zelenszkijjel.

„A legfontosabb kérdés az, hogy mi a találkozó célja. Miért üljenek le egymással? Putyin azt mondta, hogy bármikor kész Moszkvában fogadni őt. A lényeg az, hogy legyen értelme a találkozónak, és hogy az eredményes legyen. Erre pedig csak akkor van lehetőség, ha a találkozó a megállapodások véglegesítését szolgálja” – fogalmazott Peszkov.

Peszkov korábban arról is beszélt, hogy bár a kazahsztáni kőolajszállítás a Barátság vezetéken leállt, Oroszország más útvonalakon továbbra is biztosítani fogja szövetségese érdekeit.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tajoska
2026. április 23. 08:25
Magyarul mondva: Putyinnak esze ágában sincs találkozni Zelenszkijjel, ami érthető.
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2026. április 23. 06:42
Nagyon remélem, hogy május 9-én találkoznak. Putyin a tribünön, Zelenszkij a felvonuló katonák közt egy ketrecben.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!