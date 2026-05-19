Orbánék teljesen kiürítették a kasszát, sorra dőlnek majd ki a csontvázak – gerjeszti az indulatokat mai nyilatkozatában Bod Péter Ákos közgazdász. Kijelentését a Hírklikk rögtön címbe is emelte, ami nyilvánvalóan nem más, mint szándékos hergelés. Még sötétebb színben feltüntetni a leköszönő kormányt, az igazság ellenében is.

Nagyon meglepő, hogy Bod Péter Ákos nem áll oda az új kormány mellé, hogy részt vegyen állítása megvédésében. Sokkal inkább sunnyog, és a háttérbe vonulásáról beszél,

jelezve: „elsődlegesen visszatérne tudományos munkájához.” Mint fogalmaz, szakértőként kész elmondani a véleményét, ha az új vezetés kikéri azt.

Magyarán a friss csontvázdöntögető nyilatkozatát sem kérte az új vezetés, vagy legalábbis erre nem tett célzást sem, csupán önszántából mond olyanokat, amiknek semmiféle köze nincs a valósághoz.