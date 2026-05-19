Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Orbánék teljesen kiürítették a kasszát, sorra dőlnek majd ki a csontvázak – gerjeszti az indulatokat mai nyilatkozatában Bod Péter Ákos közgazdász. Kijelentését a Hírklikk rögtön címbe is emelte, ami nyilvánvalóan nem más, mint szándékos hergelés. Még sötétebb színben feltüntetni a leköszönő kormányt, az igazság ellenében is.
Nagyon meglepő, hogy Bod Péter Ákos nem áll oda az új kormány mellé, hogy részt vegyen állítása megvédésében. Sokkal inkább sunnyog, és a háttérbe vonulásáról beszél,
jelezve: „elsődlegesen visszatérne tudományos munkájához.” Mint fogalmaz, szakértőként kész elmondani a véleményét, ha az új vezetés kikéri azt.
Magyarán a friss csontvázdöntögető nyilatkozatát sem kérte az új vezetés, vagy legalábbis erre nem tett célzást sem, csupán önszántából mond olyanokat, amiknek semmiféle köze nincs a valósághoz.
Nyilván az üres kasszázás, a csontvázazás is abba a sorba tartozik, amellyel támogatni lehet az új kabinet rendkívül erős társadalmi felhatalmazását. Hozzáteszi azonban, hogy
ez csak feltételes bizalom, amely csak addig marad fenn, amíg „a jó döntések” megszületnek.
Hogy mik a „jó döntések", azt tudjuk: amikre gerjednek a színpadi hereverést bámuló fiatalok, akik leginkább vérgőzös jeleneteket, rabláncon elvitt politikusokat szeretnének látni.
Igaz, ebből nem lehet megélni, noha ők hozzászoktak a jóléthez. A kedvező munkalehetőségekhez, a folyamatosan emelkedő keresetekhez. Tudjuk jól: aki akar, az dolgozhat.
Magyarországon az átlagjövedelem tizenhat év alatt a négyszeresére emelkedett, az állami vagyon megduplázódott, értékes és stratégiai vagyontárgyakat vásárolt vissza a kormány a repülőtértől az energiaszektorig.
A devizatartalék történelmi csúcson van, az aranytartalékot három tonnáról száz tonnára emelték. Orbán aláhúzta:
„A magunk részéről biztosan mondhatjuk: Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.”
Erre mondja Bod Péter Ákos, hogy üres a kassza és csontvázak dőlnek majd ki a szekrényből. A „csontvázak közé tartozhat” az a szánalmas eset is, hogy a kormányhivatal vezetőjét két üveg bor elfogyasztása miatt vegzálják. Ez nyilvánvalóan nem csontváz, hanem hatalommal való visszaélés.
Nyugodtan hozzátehetjük, hogy a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka történelmi rekordszinten, több, mint 60 milliárd eurón áll, ami példátlan pénzügyi biztonsági tartalékot jelent az ország számára.
Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő, korábbi miniszterelnöki megbízott határozottan cáfolja a költségvetés kiürüléséről szóló állításokat, kijelentve, hogy
„fenntartható a költségvetés, nem indokolt a jajveszékelés”, és a magyar kassza egyáltalán nem kong.
Az elemző rámutatott, hogy a központi költségvetés adóbevételei jelenleg több mint 8 százalékkal növekednek. Sőt, a személyi jövedelemadóból származó bevételek is növekedést mutatnak, annak ellenére, hogy a családi adókedvezmények bőségesen segítik a fiatalokat, ezen belül a fiatal anyákat. Bővül a GDP, vagyis a gazdasági növekedés folyamatos, ami stabil alapot biztosít a költségvetési folyamatoknak.
Az Eurostat 2026 első negyedéves előzetes adatai alapján Magyarország pozíciója a korábbi gyengébb időszakokhoz képest az európai GDP-rangsorban jelentősen javult.
Lapunk beszámolt róla, hogy Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón azt állította: az Orbán-kormány meghamisíthatta a 2026-os költségvetést, mert szándékosan kihagyott költségeket. Erről természetesen szó sincs. Tényi István ezért feljelentést tett közokirat-hamisítás miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen.
Ilyen módon persze könnyű kiürített kasszáról, kidőlni akaró csontvázakról delirálni. Rosszakaratú megközelítéssel: az Orbán-kormányt abuzálni.
Bod Péter Ákos furcsa ember. Egy életen át játszotta a jobboldalit, miközben rendszeresen előbukkant belőle az erőteljes baloldali kötődés. Hiába értük be esetében többször is a sánta kutyát,
a fiatalok nagy létszámú csoportja számára semmi sem elég. Ezért mentek szavazni olyanok is, akik eddig még soha. A bizalom viszont csak addig marad fenn, amíg a jó döntések, azaz a nekik megfelelő döntések születnek.
A magam részéről szurkolok, hogy minél előbb jöjjenek rá a valóságra.
Az ország igazi érdeke ugyanis az építkezés, a fejlődés, nem a műbalhé, a hergelés, a kampány folytatása, végül a liberális kifosztás.
