magyar válogatott Chema Rodríguez kézilabda

Megtudtuk, hogy a magyar válogatott vb-selejtezős kudarca után mikor döntenek a szövetségi kapitány jövőjéről

2026. május 19. 13:28

A magyar válogatott világbajnoki selejtezős búcsúja után az MKSZ elnöke elárulta, hogy mikor döntenek a szövetségi kapitány jövőjéről. Ilyés Ferenc arról beszélt, megpályázták a jövő évi kézilabda-vb-re az egyik szabadkártyát, és az is kiderült, hogy mi alapján bíznak a sikerben.

Nagy-Pál Tamás

A magyar férfi kézilabda-válogatott ugyan legyőzte vasárnap egy góllal Szerbiát a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágóján, ám összesítésben egy góllal elveszítette a párharcot, így lemaradt az olimpiai selejtezős vb-ről. A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) keddi sajtóeseményén természetesen a fő témát a szerbek elleni kudarc szolgáltatta.

kézilabda
A Magyar Kézilabda-szövetség elnöke, Ilyés Ferenc / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Mandiner az esemény után külön is megkérdezte az elnököt arról, hogy töretlen-e a bizalom Chema Rodríguez szövetségi kapitány irányába.

„Erről majd az elnökség fog dönteni, miután meghallgattuk a kapitány beszámolóját – válaszolta lapunknak Ilyés. – 

Föltesszük neki a kérdéseinket, és utána tudunk dönteni. Úgyhogy most nem tudom azt mondani, hogy nem bízunk benne. Az elnökséggel ezt majd meg kell tárgyalni. Chemának fel kell készülnie a beszámolóra, és elmondania, hogy a döntéseit miért úgy hozta meg, ahogy. Az elnökségnek lesz lehetősége kérdéseket feltenni, amiben úgy érzi, hogy esetleg nem ért egyet, a többit pedig majd meglátjuk.”

Az elnökségi ülést június másodikán tartják, tehát ekkor dől el a szövetségi kapitány sorsa.

Chema Rodríguez is felszólalt: szerinte a mai modern férfi kézilabda mezőnye annyira kiegyenlített, hogy legalább tizenhat-tizenhét válogatott között a mérkőzések, párharcok csak egy-egy góllal dőlnek el – ahogy történt a magyar–szerb esetében is.

„Most ők voltak a jobbak, ők jutottak ki a világbajnokságra. Sok ilyen meccs van, amelyeken csak egy-egy gól dönt valaki javára. Én büszke vagyok a csapatra, a játékosokra és a stábra is, megtettünk mindent, hogy továbbjussunk, küzdöttünk az utolsó pillanatig.”

Ezután arról kérdezték a kapitányt, hogy nem érzi-e magát hibásnak.

„Nem csak egy hibám volt edzőként, hanem több is. Sok döntést kell ilyenkor meghozni, köztük biztosan voltak rosszak is. Természetesen egy vereség után önkritikát gyakorlok, de utólag könnyű lenne okos lenni. 

Lehet, hogy a hazai meccs utolsó támadását nem így kellett volna felépíteni, talán nem így kellett volna feltenni a csapatot, esetleg nem így kellett volna elosztani a játékperceket. Hibák akadnak bőven. Ha minden edző hibátlan lenne, akkor a mérkőzések döntetlennel érnének véget. Természetesen én is több hibát követtem el”

 – zárta mondandóját a spanyol szakember.

A kézilabda-szövetség megpályázta a szabadkártyát

Természetesen szóba került az is, hogy a nemzetközi szövetség két szabadkártyát is kioszt a jövő januári, németországi világbajnokságra, amit megpályázott az MKSZ is – hétfőn el is küldték erről a levelet. A tartalmáról Horváth Gabriella főtitkár tájékoztatta az újságírókat.

„A szabadkártya megpályázásának nincs egyértelmű kritériumrendszere, ami nem könnyíti meg a helyzetünket – kezdte Horváth. – Igyekeztünk visszakövetni az elmúlt éveket, hogy mi alapján születtek meg ezek a döntések. Olyan levelet írtunk a nemzetközi szövetségnek, amiben kihangsúlyoztuk az erősségeinket. 

  • Nemcsak a férfiválogatott, hanem a szövetség elmúlt időszakának erősségeit is. 
  • Hangsúlyoztuk, hogy a válogatott sportértéke, ereje a többi pályázó felett áll. Rangsorban mi vagyunk a következők a legutóbbi Európa-bajnokság és a selejtező alapján, de akkor is, ha az elmúlt évek eredményeit nézzük. 
  • Ráadásul egy igen erős párosításban maradtunk alul, ezt is kiemeltük. 
  • Azt is hangsúlyoztuk, hogy a kézilabdapiac nagyon erős itthon, rengeteg világversenyt rendezünk, sok fejlesztési projektnek adunk helyszínt. 
  • Mindig is azon voltunk, hogy felelősségteljes szövetség legyünk, és vezető szerepet tudjunk betölteni Európában és a világon is. A napokban várható döntés.”

Olyannyira, hogy június 10-én már a világbajnokság csoportjait sorsolják, úgyhogy hamarosan tényleg eldől, ott lehetünk-e mégis a jövő évi olimpiai kvalifikációs tornán.

Férfi kézilabda vb-selejtező: Szerbia–Magyarország 31–29, összefoglaló

lynx
2026. május 19. 13:46
Az eredmények beszélnek. Nem az utólagos beszámolók. Új vezetés kell az élre. Elég volt a próbálkozásokból.
