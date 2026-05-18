Imre Bence Fazekas Gergő kézilabda

„Nagyon-nagyon fáj, hogy én hibáztam a végén” – könnyeivel küszködve vallott a kiesés után a magyar válogatott kulcsembere

2026. május 18. 06:04

A pályán nem tudta kivívni a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda-válogatott. A Magyarország–Szerbia selejtező után Ligetvári Patrik, Sipos Adrián, Fazekas Gergő és Imre Bence nyilatkozott a Mandinernek.

Nagy-Pál Tamás

A magyar férfi kézilabda-válogatott támadhatott utoljára a szerbek elleni világbajnoki selejtezőn: ha gólt szerzett volna, hetespárbajra mentette volna a párharcot, de végül lövésig sem jutott, így lemaradt a németországi olimpiai selejtezős tornáról. A Veszprémben rendezett Magyarország–Szerbia után nehezen találták a szavakat a játékosok. 

Magyarország–Szerbia
Magyarország–Szerbia: Ligetvári Patrik szerint szívüket-lelküket kitették a pályára. Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

„Végig benne volt, hogy megbillentjük ezt a mérkőzést, és nagyobb gólkülönbséget tudunk kiharcolni” – kezdte értékelését a találkozó után Ligetvári Patrik. – „Most nem volt szerencsénk sajnos, de a csapat az első perctől az utolsóig mindent megtett azért, hogy kijusson a világbajnokságra. Tényleg nem tudom, min múlhatott. Lehet, hogy voltak hibáink védekezésben és támadásban is. Bent a pályán nagyon gyorsan történt mindent, annyit tudok biztosan, hogy szerintem jól felkészültünk, és tényleg kitettük a szívünket-lelkünket, úgyhogy nagyon csalódottak vagyunk. Most nem tudjuk, hogy mi lesz.”

Utolsó mondatával a Veszprém játékosa arra utalt, hogy a Magyar Kézilabda-szövetség megpályázza a két szabadkártya egyikét a vb-re, és az esélyeink sem tűnnek annyira rossznak arra, hogy megkaphassuk.

Mi úgy szerettünk volna kijutni a vb-re, hogy megnyerjük ezt a párharcot. Nem sikerült. Majd az élet eldönti, hogy ki kapja a szabadkártyát, mi dolgozunk tovább”

 – fejezte be Ligetvári.

Sipos Adrián szerint így a legrosszabb kiesni, hiszen a mérkőzés során többször is továbbjutásra állt a magyar válogatott.

„Ha kikap tíz góllal az ember, akkor legalább tudja, hogy gyenge volt, de ilyenkor tényleg csak egy-két apró hibán csúszik el az egész” – válaszolta a Melsungen légiósa a Mandinernek. – „Remélem, tanulunk ezekből. De igazából azt mondanám, ilyen a sport, kiélezett meccseken csak egy-egy gól dönt, mikor az egyik, mikor a másik oldalra. Sajnálom, hogy most a másik oldalra dőlt el. 

Szomorú vagyok nagyon, de a sportban ilyenkor fel kell állni, tovább menni, és ezekből a nagyon nehéz pillanatokból is erőt kell meríteni.”

Magyarország–Szerbia: Fazekas Gergőnek fáj, hogy ő hibázott a végén

Fazekas Gergő könnyeivel küszködve válaszolt portálunknak, miután ő volt az, aki elrontotta az utolsó labdát a szétlövés kiharcolásáért. Persze hibázni csak az tud, aki vállalkozik is.

„Természetesen nagyon-nagyon fáj, főleg, hogy én hibáztam a legvégén. De nemcsak magam vagy a csapat, hanem a fantasztikus szurkolótábor miatt is, nagyon köszönjük nekik ezt a hangulatot. 

Én egyébként azt gondolom, függetlenül attól, hogy én hibáztam a végén, és vállalom is a felelősséget érte, nem az az egy labda döntött. Rengeteg lehetőségünk lett volna a második félidőben, hogy nagyobb előnybe kerüljünk, amivel egy kicsit meg tudtuk volna roppantani őket. Ezeket nem használtuk ki. Azt gondolom, ezen mehetett el a párharc.”

A szabadkártyáról az irányító azt mondta, hogy nem az jár most a fejében.

„Én azt szeretem, ha a mi kezünkben van a sorsunk, és mi döntünk a jövőnkről. És ezt nem csináltuk meg. Úgyhogy nem a szabadkártyán agyalok most, de természetesen bízom benne, hogy ott lehetünk még valahogy a vébén.”

Imre Bence hat góllal zárt a mérkőzésen, ezzel a pályafutását a nyártól Veszprémben folytató kieli szélső volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa.

„Nagyon fájó, mert minden reményünk megmaradhatott volna az utolsó támadással, most pedig semmi, de semmi nem maradt a kezünkben” – kesergett Imre a Mandinernek. – „Rendben, ott van még az a két szabadkártyás hely, de most senki nem tud erre gondolni. Nagyon csalódottak vagyunk, mert elment minden reményünk, most már más kezében van a döntés. 

Az igazság az, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Monte Carlo
2026. május 18. 06:36
Hiába áradt ott a Vezér.
grenki-2
2026. május 18. 06:27
Pont így voltunk mi is is szurkolók, jó nagy szomorúság lett a vége."köszönjük"...
pollip
2026. május 18. 06:17
Amikor egy gól dönt, akkor eszébe jut az embernek néhány bírói ítélet elmaradása. Hiába volt sok hetes, ha egy torkon ütés nem jár kiállítással, ha egy tiszta hetes nem lesz megadva. A fiúk tényleg mindent megtettek . Flszantották a pályát. Köszönet érte.
