„Nagyon-nagyon fáj, hogy én hibáztam a végén” – könnyeivel küszködve vallott a kiesés után a magyar válogatott kulcsembere

Szörnyű dráma: lövésig sem jutottak a magyarok a legvégén, Szerbia egyetlen góllal jutott ki a világbajnokságra
A hetespárbajért támadhattunk az utolsó pillanatokban.
A pályán nem tudta kivívni a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda-válogatott. A Magyarország–Szerbia selejtező után Ligetvári Patrik, Sipos Adrián, Fazekas Gergő és Imre Bence nyilatkozott a Mandinernek.
A magyar férfi kézilabda-válogatott támadhatott utoljára a szerbek elleni világbajnoki selejtezőn: ha gólt szerzett volna, hetespárbajra mentette volna a párharcot, de végül lövésig sem jutott, így lemaradt a németországi olimpiai selejtezős tornáról. A Veszprémben rendezett Magyarország–Szerbia után nehezen találták a szavakat a játékosok.
„Végig benne volt, hogy megbillentjük ezt a mérkőzést, és nagyobb gólkülönbséget tudunk kiharcolni” – kezdte értékelését a találkozó után Ligetvári Patrik. – „Most nem volt szerencsénk sajnos, de a csapat az első perctől az utolsóig mindent megtett azért, hogy kijusson a világbajnokságra. Tényleg nem tudom, min múlhatott. Lehet, hogy voltak hibáink védekezésben és támadásban is. Bent a pályán nagyon gyorsan történt mindent, annyit tudok biztosan, hogy szerintem jól felkészültünk, és tényleg kitettük a szívünket-lelkünket, úgyhogy nagyon csalódottak vagyunk. Most nem tudjuk, hogy mi lesz.”
Utolsó mondatával a Veszprém játékosa arra utalt, hogy a Magyar Kézilabda-szövetség megpályázza a két szabadkártya egyikét a vb-re, és az esélyeink sem tűnnek annyira rossznak arra, hogy megkaphassuk.
Mi úgy szerettünk volna kijutni a vb-re, hogy megnyerjük ezt a párharcot. Nem sikerült. Majd az élet eldönti, hogy ki kapja a szabadkártyát, mi dolgozunk tovább”
– fejezte be Ligetvári.
Sipos Adrián szerint így a legrosszabb kiesni, hiszen a mérkőzés során többször is továbbjutásra állt a magyar válogatott.
„Ha kikap tíz góllal az ember, akkor legalább tudja, hogy gyenge volt, de ilyenkor tényleg csak egy-két apró hibán csúszik el az egész” – válaszolta a Melsungen légiósa a Mandinernek. – „Remélem, tanulunk ezekből. De igazából azt mondanám, ilyen a sport, kiélezett meccseken csak egy-egy gól dönt, mikor az egyik, mikor a másik oldalra. Sajnálom, hogy most a másik oldalra dőlt el.
Szomorú vagyok nagyon, de a sportban ilyenkor fel kell állni, tovább menni, és ezekből a nagyon nehéz pillanatokból is erőt kell meríteni.”
Fazekas Gergő könnyeivel küszködve válaszolt portálunknak, miután ő volt az, aki elrontotta az utolsó labdát a szétlövés kiharcolásáért. Persze hibázni csak az tud, aki vállalkozik is.
„Természetesen nagyon-nagyon fáj, főleg, hogy én hibáztam a legvégén. De nemcsak magam vagy a csapat, hanem a fantasztikus szurkolótábor miatt is, nagyon köszönjük nekik ezt a hangulatot.
Én egyébként azt gondolom, függetlenül attól, hogy én hibáztam a végén, és vállalom is a felelősséget érte, nem az az egy labda döntött. Rengeteg lehetőségünk lett volna a második félidőben, hogy nagyobb előnybe kerüljünk, amivel egy kicsit meg tudtuk volna roppantani őket. Ezeket nem használtuk ki. Azt gondolom, ezen mehetett el a párharc.”
A szabadkártyáról az irányító azt mondta, hogy nem az jár most a fejében.
„Én azt szeretem, ha a mi kezünkben van a sorsunk, és mi döntünk a jövőnkről. És ezt nem csináltuk meg. Úgyhogy nem a szabadkártyán agyalok most, de természetesen bízom benne, hogy ott lehetünk még valahogy a vébén.”
Imre Bence hat góllal zárt a mérkőzésen, ezzel a pályafutását a nyártól Veszprémben folytató kieli szélső volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa.
„Nagyon fájó, mert minden reményünk megmaradhatott volna az utolsó támadással, most pedig semmi, de semmi nem maradt a kezünkben” – kesergett Imre a Mandinernek. – „Rendben, ott van még az a két szabadkártyás hely, de most senki nem tud erre gondolni. Nagyon csalódottak vagyunk, mert elment minden reményünk, most már más kezében van a döntés.
Az igazság az, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra.”
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás