Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek
Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.
Bosszú, megalázás, gyűlölet és félelemkeltés. Ennyi látszik a Magyar Péter által hirdetett új Magyarországból.
„Nincs megállás, az úthenger robog. Magyar Péter tovább folytatja a Kúria elnöke ellen indított lejáratókampányt. A miniszterelnök luxizással vádolta Varga Zs. Andrást, és ismét felszólította a lemondásra – mindezt úgy, hogy a Kúria tisztázta: a rekonstrukció terveit még a korábbi vezetés hagyta jóvá, a jelenlegi vezetés pedig még csökkentette is a protokolláris helyiségek méretét.
Hont András a Facebook-oldalán osztotta ki keményen ebben a témában Magyar Pétert:
»az Igazságügyi Palota rekonstrukciójával támadni a Kúria elnökét a jelenlegi miniszterelnök részéről igen fura (na, nem ez az egyetlen fura dolga), mivel a felújítás tervezése ’19-ben indult, a kivitelezés pedig ’22-ben, és két közeli hozzátartozója is komoly rálátással rendelkezett az igazságügy ügyeire. Noha az építkezést illetően nem voltak döntési helyzetben, de tiltakozásra sem emlékszem, hogy nem ezeket a terveket kéne megvalósítani, ahogy a Bálnában a Fidesz-győzelmét ünneplő hozzátartozó (jelenlegi miniszterelnök) részéről sem.«
A bosszú, megalázás, gyűlölet és félelemkeltés. Egyelőre mindössze ennyi látszik a Magyar Péter által megálmodott, elképzelt és a kampány során fennen hirdetett új Magyarországból.”
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán