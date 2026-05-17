Rosszabbul élnek, mint egy éve: romlik az életszínvonal Szlovákiában

A szlovák háztartások egyre erősebb anyagi nyomás alatt élnek: a lakosság 47 százaléka szerint romlott az életszínvonala az elmúlt egy év során – írja az Infostart az NMS Market Research Slovakia április elején végzett, több mint ezerfős reprezentatív felméréséből kiderül:

a válaszadók 35 százaléka „inkább rosszabbnak”, 12 százaléka pedig „egyértelműen rosszabbnak” ítéli saját helyzetét tavalyhoz képest.

Csaknem egyharmaduk szerint nem változott semmi, míg mindössze 17 százalék érzékelt javulást.