Magyar Péter „brutális bosszújáról” írnak a lengyelek, már Donald Tuskhoz hasonlítják a magyar kormányfőt

2026. május 17. 22:57

Egy Nobel-díjas tudóson áll bosszút Magyar Péter, milliárdokat követelve tőle – írja a lengyel Wpolityce híroldal azzal kapcsolatban, hogy a miniszterelnök felbontja a Krausz Ferenc nevével fémjelzett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződést. A hírportál Magyar más intézkedéseit is felidézi.

Krausz Ferenc

Magyar Péter egyre vitathatóbb módon áll bosszút Magyarország korábbi kormányán – olvasható a wpolityce.pl oldalán, ahol felidézik az új miniszterelnök egyik legújabb intézkedését: nevezetesen hogy úgy döntött, 

visszavonja a Nobel-díjas Krausz Ferenchez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak nyújtott támogatást. 

A lap felidézi Krausz korszakalkotó, tudományos munkásságát, az alapítvány tevékenységét és a számokat is: azt, hogy a 2026 februárjában aláírt szerződés 261,7 milliárd forintról szólt, mely összeget 2031-ig fordították volna tudományos kutatások finanszírozására és tehetséges fiatalok ösztöndíjaira.

Az ügy heves kritikát váltott ki az ellenzék részéről, amely 'politikai bosszúról' és a magyar tudomány veszélyeztetéséről beszél. Krausz alapítványa nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy kész a párbeszédre a kormánnyal”

 – írják.

Mintha Tusk Lengyelországát látnánk

A lengyel hírportál felidézi: Magyar nem csak a neves fizikus alapítványával kötött szerződés felbontását rendelte el, hanem az alapítványhoz került mintegy 22 milliárd forint visszatérítését is követeli. 

„Nehéz nem felfedezni az új magyar miniszterelnök intézkedéseiben azokat a mechanizmusokat, amelyeket Lengyelországban 2023 decembere után ismerhettünk meg. Jelenleg úgy tűnik, az új kabinet fő célja az előző kormányzat elleni brutális bosszú, illetve az elődök eredményeinek aláásása”

– fogalmaz az online lap.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. május 17. 23:36
Rákosi: Sztálin legjobb "magyar" tanítványa. Magyar: Tusk legjobb "magyar" tanítványa.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!