Magyar Péter „brutális bosszújáról” írnak a lengyelek, már Donald Tuskhoz hasonlítják a magyar kormányfőt

Magyar Péter egyre vitathatóbb módon áll bosszút Magyarország korábbi kormányán – olvasható a wpolityce.pl oldalán, ahol felidézik az új miniszterelnök egyik legújabb intézkedését: nevezetesen hogy úgy döntött,

visszavonja a Nobel-díjas Krausz Ferenchez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak nyújtott támogatást.

A lap felidézi Krausz korszakalkotó, tudományos munkásságát, az alapítvány tevékenységét és a számokat is: azt, hogy a 2026 februárjában aláírt szerződés 261,7 milliárd forintról szólt, mely összeget 2031-ig fordították volna tudományos kutatások finanszírozására és tehetséges fiatalok ösztöndíjaira.