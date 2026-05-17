Magyar Péter „brutális bosszújáról” írnak a lengyelek, már Donald Tuskhoz hasonlítják a magyar kormányfőt

Veszélyben a csúcskutatás: az Élvonal Alapítvány felszámolása rossz üzenet a magyar tudománynak
Egy Nobel-díjas tudóson áll bosszút Magyar Péter, milliárdokat követelve tőle – írja a lengyel Wpolityce híroldal azzal kapcsolatban, hogy a miniszterelnök felbontja a Krausz Ferenc nevével fémjelzett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződést. A hírportál Magyar más intézkedéseit is felidézi.
Magyar Péter egyre vitathatóbb módon áll bosszút Magyarország korábbi kormányán – olvasható a wpolityce.pl oldalán, ahol felidézik az új miniszterelnök egyik legújabb intézkedését: nevezetesen hogy úgy döntött,
visszavonja a Nobel-díjas Krausz Ferenchez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak nyújtott támogatást.
A lap felidézi Krausz korszakalkotó, tudományos munkásságát, az alapítvány tevékenységét és a számokat is: azt, hogy a 2026 februárjában aláírt szerződés 261,7 milliárd forintról szólt, mely összeget 2031-ig fordították volna tudományos kutatások finanszírozására és tehetséges fiatalok ösztöndíjaira.
Hankó Balázs szerint ellentmondásos vádakkal támad a Tisza-kormány.
Az ügy heves kritikát váltott ki az ellenzék részéről, amely 'politikai bosszúról' és a magyar tudomány veszélyeztetéséről beszél. Krausz alapítványa nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy kész a párbeszédre a kormánnyal”
– írják.
A lengyel hírportál felidézi: Magyar nem csak a neves fizikus alapítványával kötött szerződés felbontását rendelte el, hanem az alapítványhoz került mintegy 22 milliárd forint visszatérítését is követeli.
„Nehéz nem felfedezni az új magyar miniszterelnök intézkedéseiben azokat a mechanizmusokat, amelyeket Lengyelországban 2023 decembere után ismerhettünk meg. Jelenleg úgy tűnik, az új kabinet fő célja az előző kormányzat elleni brutális bosszú, illetve az elődök eredményeinek aláásása”
– fogalmaz az online lap.
