Drónt találtak, hazavitték volna, de felrobbant az autóban

Most érkezett: brutális dróntámadás érte Kárpátalját!
A háború kitörése óta ez a legnagyobb támadás a térségben.
Egy talált drón alkatrészeit rakodta be az autójába két civil az ukrajnai Putyivl közelében. A szerkezet egyik eleme felrobbant a kocsiban, a két férfi életét vesztette.
Egy 45 és egy 47 éves férfi életét vesztette Ukrajnában, miután – vasárnap reggel –
egy drón alkatrészeit az autójába rakodta, és annak egyik eleme a zárt térben felrobbant.
A hírt az Ukrajinszka Pravda közölte, a Szumi Megyei Katonai Adminisztrációra hivatkozva.
Az ukrán hatóság arra figyelmeztetett az eset kapcsán: gyanús vagy ismeretlen szerkezetek észlelése esetén azonnal értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget.
Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt Oroszország drónokkal támadott több kárpátaljai települést,
a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.
Nyitókép: Szumi Megyei Katonai Adminisztráció