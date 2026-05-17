Ukrajna drón baleset

Drónt találtak, hazavitték volna, de felrobbant az autóban

2026. május 17. 19:57

Egy talált drón alkatrészeit rakodta be az autójába két civil az ukrajnai Putyivl közelében. A szerkezet egyik eleme felrobbant a kocsiban, a két férfi életét vesztette.

null

Egy 45 és egy 47 éves férfi életét vesztette Ukrajnában, miután – vasárnap reggel – 

egy drón alkatrészeit az autójába rakodta, és annak egyik eleme a zárt térben felrobbant.

A hírt az Ukrajinszka Pravda közölte, a Szumi Megyei Katonai Adminisztrációra hivatkozva.

Az ukrán hatóság arra figyelmeztetett az eset kapcsán: gyanús vagy ismeretlen szerkezetek észlelése esetén azonnal értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget.

Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt Oroszország drónokkal támadott több kárpátaljai települést,

 a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. 

Nyitókép: Szumi Megyei Katonai Adminisztráció

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. május 17. 21:38
Aki hülye....
Szuperszig
2026. május 17. 21:01
Két tiszás talál két robbanófejet az út mellett. Beteszik az autóba, hogy bevigyék a rendőrségre. Út közben az egyik megkérdi, mi van, ha az egyik felrobban? Mire a másik: Majd azt mondjuk, hogy egyet találtunk. :-)
nzoltan-818
2026. május 17. 20:56
A 2. vh. után is sokan haltak meg vagy váltak fogyatékossá, mert hazavitték és szerelgették a talált robbanókütyüket.
mindenOK
2026. május 17. 20:50
"Putyivl "......... ez komoly?..............
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!