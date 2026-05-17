Levelet írtak a kormánynak a civil szervezetek, fontos kéréssel fordultak Magyar Péterhez

Több mint ötven civil szervezet és szakmai közösség közös levélben fordul a kormányhoz, hogy tartsa meg az elmúlt években kialakított, az aktív életmódot, a rekreációt, a szabadidősportokat és az aktív turizmust összefogó portfóliót, amelyet Révész Máriusz államtitkárként hozott létre – írja a Világgazdaság.
Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság az elmúlt években sikeresen népszerűsítette a kerékpározást, növelte a rekreációs sportokkal foglalkozók számát, és jelentős előrelépést ért el az aktív turizmus területén.
A korábban nem létező egységes struktúra az aktív életmódot, a szabadidős tevékenységeket és a kapcsolódó turizmust egyetlen összefüggő rendszerbe foglalta.
A civil szervezetek levele szerint a civil és szakmai szervezetek azt kérik az új kormánytól, hogy a kormányzati vagy intézményi átszervezés során őrizze meg ezt az egységet, és biztosítsa az összehangolt működést.
Szerintük jelentős veszteség lenne, ha az egyes területek szétszakadnának és különböző minisztériumokhoz vagy ágazatokhoz kerülnének.
A levelet aláírók között szerepel többek között:
A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a portfólió megőrzése érdekében érdemes elkerülni a hirtelen, átgondolatlan változtatásokat az új kormányzati struktúra kialakításakor.
A Világgazdaság azonban hozzáteszi, kérdéses, hogy a kormány miként reagál a kérésre, különösen annak fényében, hogy az elmúlt napokban több területen is látványos elszámoltatási és bosszúhadjárat indult az előző kormányzat emberei és intézményei ellen.
