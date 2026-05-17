05. 17.
vasárnap
aktív magyarországért révész máriusz civil szervezet

Levelet írtak a kormánynak a civil szervezetek, fontos kéréssel fordultak Magyar Péterhez

2026. május 17. 18:21

A civil szervezetek szerint biztosítani kell az összehangolt működést az Aktív Magyarország eredményei kapcsán.

Több mint ötven civil szervezet és szakmai közösség közös levélben fordul a kormányhoz, hogy tartsa meg az elmúlt években kialakított, az aktív életmódot, a rekreációt, a szabadidősportokat és az aktív turizmust összefogó portfóliót, amelyet Révész Máriusz államtitkárként hozott létre – írja a Világgazdaság. 

Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság az elmúlt években sikeresen népszerűsítette a kerékpározást, növelte a rekreációs sportokkal foglalkozók számát, és jelentős előrelépést ért el az aktív turizmus területén.

A korábban nem létező egységes struktúra az aktív életmódot, a szabadidős tevékenységeket és a kapcsolódó turizmust egyetlen összefüggő rendszerbe foglalta.

A civil szervezetek levele szerint a civil és szakmai szervezetek azt kérik az új kormánytól, hogy a kormányzati vagy intézményi átszervezés során őrizze meg ezt az egységet, és biztosítsa az összehangolt működést.

Szerintük jelentős veszteség lenne, ha az egyes területek szétszakadnának és különböző minisztériumokhoz vagy ágazatokhoz kerülnének.

A levelet aláírók között szerepel többek között:

  • a Bringakultúra Egyesület,
  • a Magyar Egészségfejlesztési Egyesület,
  • valamint a Magyar Kerékpárosklub.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a portfólió megőrzése érdekében érdemes elkerülni a hirtelen, átgondolatlan változtatásokat az új kormányzati struktúra kialakításakor.

A Világgazdaság azonban hozzáteszi, kérdéses, hogy a kormány miként reagál a kérésre, különösen annak fényében, hogy az elmúlt napokban több területen is látványos elszámoltatási és bosszúhadjárat indult az előző kormányzat emberei és intézményei ellen.

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
makapaka2
2026. május 17. 19:25
Amíg Bütyköt csak a gyűlölet, a Brüsszelnek való megfelelés , és a bosszúvágy vezérli, csak rossz döntéseket fog hozni.
evass816
2026. május 17. 19:23
Ezzel gondban lesz, mert a gyerek-miniszter asszony is arról papol, hogy túlsúlyosak a gyerekek, kissé zagyván ugyan, a heti öt testnevelésórával, és az azok miatti kevesebb, sportolásra szánható szabadidővel magyarázza. (F.R. remek cikke) Ezek után bárminemű sporttal kapcsolatos ügyet megszüntetni még az álmoskönyv szerint is rossz ómen.
google-2
2026. május 17. 19:23
Lassan minden szakterületről levelet írhatnak az újaknak, hogy tartsák meg, ami volt. Csak tudnánk, akkor minek kellett cserélni?!
Agricola
2026. május 17. 18:59
A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a portfólió megőrzése érdekében érdemes elkerülni a hirtelen, átgondolatlan változtatásokat az új kormányzati struktúra kialakításakor. " Joszif Sztálinnak tulajdonított, elhíresült mondás: „Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács”
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!