Megszólalt a fideszes államtitkár a Balásy-ügyről: „Küzdöttünk azért, hogy a piaci árakhoz jobban közelítő árakat kapjunk”

A leköszönő kormány Aktív Magyarországért felelős államtitkára megerősítette az Index megkeresésére, hogy éveken át próbálták kikerülni a Balásy Gyula tulajdonában lévő New Land-Lounge konzorcium keretszerződését. Eljutottak Gulyás Gergely miniszterig is konkrét számokkal, ám a rendszer nem változott. „Az állam kötött egy rossz szerződést, ezen belül kellett mozogni” – fogalmazott Révész Máriusz a portálnak adott interjúban.

Hétfő este Balásy Gyula, a kormányzati kommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjének, a New Land Mediának és a Lounge-cégcsoportnak a tulajdonosa könnyek közt jelentette be a Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a tulajdonában lévő Kontroll.hu-nak adott interjújában, hogy közjegyző előtt aláírt okiratban felajánlja négy cégét – a Lounge Designt, a Lounge Eventet, a New Land Mediát, valamint a Visual Europe Zrt.-ben lévő közvetett részesedését – az állam számára. A bejelentésre azután került sor, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésére a megelőző héten egyes cégeinek bankszámláit zárolták – idézte fel cikkében az Index.