Megszólalt a fideszes államtitkár a Balásy-ügyről: „Küzdöttünk azért, hogy a piaci árakhoz jobban közelítő árakat kapjunk”

Fontos döntést hozott Balásy Gyula: átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét (VIDEÓ)
A vállalkozó cégei mellett felajánlja az államnak három, magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
„Egy rossz rendszer alakult ki, nem volt verseny, egyetlen szereplővel lehetett dolgozni” – fogalmazott Révész Máriusz a New Land-Lounge konzorciummal való keretszerződésről.
A leköszönő kormány Aktív Magyarországért felelős államtitkára megerősítette az Index megkeresésére, hogy éveken át próbálták kikerülni a Balásy Gyula tulajdonában lévő New Land-Lounge konzorcium keretszerződését. Eljutottak Gulyás Gergely miniszterig is konkrét számokkal, ám a rendszer nem változott. „Az állam kötött egy rossz szerződést, ezen belül kellett mozogni” – fogalmazott Révész Máriusz a portálnak adott interjúban.
Hétfő este Balásy Gyula, a kormányzati kommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjének, a New Land Mediának és a Lounge-cégcsoportnak a tulajdonosa könnyek közt jelentette be a Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a tulajdonában lévő Kontroll.hu-nak adott interjújában, hogy közjegyző előtt aláírt okiratban felajánlja négy cégét – a Lounge Designt, a Lounge Eventet, a New Land Mediát, valamint a Visual Europe Zrt.-ben lévő közvetett részesedését – az állam számára. A bejelentésre azután került sor, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésére a megelőző héten egyes cégeinek bankszámláit zárolták – idézte fel cikkében az Index.
Ezt is ajánljuk a témában
A vállalkozó cégei mellett felajánlja az államnak három, magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
A Balásy-interjút követő napon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája közölte: hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen, és a vagyonmenekítési ügy részét képezi a Lounge-cégcsoporttal kapcsolatos szerződések vizsgálata is.
Egy rossz rendszer alakult ki, nem volt verseny, egyetlen szereplővel lehetett dolgozni.
»Ahogy munkatársaimnak szoktam mondani, a Lounge nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen szerződnünk«.
Próbáltuk több helyen jelezni, az NKOH-ban (Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a szerk.), máshol is, hogy ez így nem jó. Utána maradt az, hogy próbáltuk a legkedvezőbb áron megvalósítani a kommunikációs elképzeléseinket” – fogalmazott Révész az Indexnek.
Küzdöttünk azért, hogy a piaci árakhoz jobban közelítő árakat kapjunk, ez néha sikerült, máskor nem”
– mondta.
Mint visszaemlékezett, háromszor-négyszer lehettek Lenkei Mirtilnél, az NKOH elnökénél, aki „segítőkész volt, de ott volt egy lefolytatott közbeszerzés, ami az állami cégekre vonatkozott, így ránk is. Az NKOH elnökasszonya ettől nem tudott eltérni, de igyekezett a lehetőségeihez mérten segíteni nekünk. Így tudtuk elérni azt, hogy például egy külön nyomdai közbeszerzést ki tudtunk írni.”
Magyar Péter is megkötötte a maga szerződéseit Balásyval
Ahogy arról korábban beszámoltunk, összesen több mint nettó 1,1 milliárd forint értékben kötött szerződéseket 2018 óta a Diákhitel Központ a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó kommunikációs cégekkel. A megállapodások a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. részvételével jöttek létre, összesen nyolc külön szerződés keretében.
A legnagyobb tétel egy 2021 áprilisában kötött megállapodás volt, amely nettó 227 millió forintos értéket képviselt. A legutolsó ismert szerződés 2023 szeptemberében született, mintegy 47 millió forint értékben. A dokumentumokban a megrendelések megnevezése jellemzően „egyéb szolgáltatásként” szerepel, amely nem részletezi pontosan a konkrét feladatokat.
Ismert, Magyar Péter – aki korábban a Diákhitel Központ vezetője volt – egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy hivatali ideje alatt több, szerinte túlárazott kommunikációs szerződés került elé a kormányzati megbízások jelentős részét elnyerő Balásy-cégektől. A most ismert adatok szerint a szerződéses kapcsolat 2018 óta folyamatos, és bár az egyes tételek nagysága változó volt, a teljes keretösszeg így is meghaladta az 1,1 milliárd forintot.
Az államtitkár elárulta, amikor elmentek Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez és jelezték a problémát, a tárcavezető „A konkrét számokon meglepődött. Azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, és megpróbálja elintézni, hogy kikerüljünk az NKOH alól. De volt egy érvényes közbeszerzés…”
Révész elmondása szerint
Gulyás érzékelte a problémát,
de „A helyzet az, hogy
ki volt írva és el volt bírálva egy közbeszerzés. Ott eredményt hirdettek. Sem Navracsics, sem Gulyás miniszter urak nem tudták ezt befolyásolni. Nem hozzájuk tartozott ez a terület.”
Arról azonban, hogy hol születtett és melyik politikushoz köthető az a politikai döntés, melynek következtében Balásy konzorciuma monopol helyzetbe került, Révész csak annyit mondott,
nem a Miniszterelnökségen és nem is a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban.
Révész Máriusztól azt is megkérdezték, ha tudták, hogy nem jó a rendszer, miért nem léptek fel hangosabban ellene. Az államtitkár kifejtette: „Egy kormányban vagyunk, és az elég furcsán veszi ki magát, hogyha mondjuk egy kormány államtitkára nekiront egy másik miniszternek vagy egy másik területnek. Van egy rend a rendszeren belül, és sokszor jeleztük. De összességében az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság munkájának ez egy kis része volt. 2023-ban a költségvetésünk 4 százalékát, 2025-ben pedig a 0,8 százalékát költöttük el a Lounge-New Land cégcsoporton keresztül, és ezeknek a költéseket is azért közelítettük a valóságoshoz. A tavalyi költségvetésünk 99, 2 százalékához a Loungenak semmi köze nem volt.”
Révész azt is hangsúlyozta:
Az Aktív Magyarország Program egy sikerprogram volt. Nem véletlen, hogy több mint 60 civil szervezet írt levelet az új kormány tagjainak az Aktív Magyarország program megtartása és folytatása érdekében.
Mindig átláthatóan pályáztattunk, az elbírálásba bevontunk civil szervezeteket, és minden év végén nyilvánosságra hoztuk ki, mire, mennyi pénzt kapott. Az utolsó fillérig elszámoltunk a nyilvánosság előtt a költségvetésünkkel.”
Arra a kérdésre, hogy szívesen maradna-e a program élén, Révész kijelentette:
Politikai szerepet nyilvánvalóan nem vállalhatok, én egy másik politikai közösséghez tartoztam.
1988 szeptembere óta, amikor az egri Fidesz csoportot alapítottuk, azóta vagyok a Fidesz tagja. A Fidesznek nagyon sokat köszönhetek, ezért lettem államtitkár. Az aktív életmód területén dolgozók jelentős részben azért ismerik el a munkámat, mert a kormány megháromszorozta három év alatt a költségvetésünket. Ebből tudtuk az infrastruktúra fejlesztési és a sportesemények támogatását nagyon jelentősen megnövelni.”
Az államtitkár hangsúlyozta:
Azzal, hogy Orbán Viktor támogatta, hogy megkapjuk automatikusan a NETA 10 százalékát, ami 10 milliárd forintot jelentett, óriási lehetőséget kapott az aktív életmód erősítése.
Nagyon sokat köszönhetek a Fidesznek, és nagyon sokat köszönhetek az előző kormánynak. Nyilván nem is fognak felkérni, de egyébként is nagyon kínos lenne, ha ezután most a másik oldalon politikai szerepet vállalnék.”
Ezt is ajánljuk a témában
Akkor még nem érezte morálisan elfogadhatatlannak a szerződések aláírását.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás