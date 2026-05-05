Magyar Péter még a Diákhitel Központ élén milliárdos nagyságrendben kötött szerződéseket Balásy Gyula cégeivel

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
Akkor még nem érezte morálisan elfogadhatatlannak a szerződések aláírását.
Összesen több mint nettó 1,1 milliárd forint értékben kötött szerződéseket 2018 óta a Diákhitel Központ a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó kommunikációs cégekkel – írta meg nyilvános adatokra hivatkozva a Telex. A megállapodások a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. részvételével jöttek létre,
összesen nyolc külön szerződés keretében.
A legnagyobb tétel egy 2021 áprilisában kötött megállapodás volt, amely nettó 227 millió forintos értéket képviselt. A legutolsó ismert szerződés 2023 szeptemberében született, mintegy 47 millió forint értékben. A dokumentumokban a megrendelések megnevezése jellemzően „egyéb szolgáltatásként” szerepel, amely nem részletezi pontosan a konkrét feladatokat.
Ismert, Magyar Péter – aki korábban a Diákhitel Központ vezetője volt – egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy hivatali ideje alatt több, szerinte túlárazott kommunikációs szerződés került elé a kormányzati megbízások jelentős részét elnyerő Balásy-cégektől. A most ismert adatok szerint a szerződéses kapcsolat 2018 óta folyamatos, és bár az egyes tételek nagysága változó volt, a teljes keretösszeg így is meghaladta az 1,1 milliárd forintot.
