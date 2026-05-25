Fordult a kocka: a törökök szerint Sallai Roland távozhat a Galatasaraytól

Noha nemrég még úgy tűnt, hogy Sallai Roland hosszabb távon is a török bajnok Galatasaray SK játékosa maradhat, a legfrissebb török sajtóértesülések szerint könnyen fordulat jöhet a magyar válogatott támadó jövőjében. Sallai a bajnoki cím megnyerése után egyértelműen úgy fogalmazott, hogy jól érzi magát Isztambulban, és még több trófeát szeretne nyerni a Galatasarayjal, ezért sokan úgy vélték, nem tervez klubváltást a nyári átigazolási időszakban.

A török lapok most mégis arról írnak, hogy a Galatasaray mozgalmas nyár elé néz, és a keret több meghatározó játékosa is távozhat. Az isztambuli klub a közelmúltban nagy volumenű erősítéseket hajtott végre – többek között Victor Osimhen és Leroy Sané megszerzésével –, ugyanakkor a vezetőség állítólag nem akar újabb jelentős költekezésbe kezdeni komolyabb játékoseladások nélkül. Emiatt Sallai Roland neve is felkerült azoknak a futballistáknak a listájára, akikért megfelelő ajánlat esetén hajlandó lehet tárgyalni a klub.