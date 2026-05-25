Fordult a kocka: a törökök szerint Sallai Roland távozhat a Galatasaraytól

Eldőlt, hogy lesz-e újabb magyar Liverpoolban
Végre megszólalt a jövőjével kapcsolatban!
A magyar válogatott támadó kevesebb mint egy hete még arról beszélt, hogy további trófeákat szeretne nyerni csapatával. Ennek ellenére most úgy tűnik, a Galatasaray értékesítené Sallai Rolandot.
Noha nemrég még úgy tűnt, hogy Sallai Roland hosszabb távon is a török bajnok Galatasaray SK játékosa maradhat, a legfrissebb török sajtóértesülések szerint könnyen fordulat jöhet a magyar válogatott támadó jövőjében. Sallai a bajnoki cím megnyerése után egyértelműen úgy fogalmazott, hogy jól érzi magát Isztambulban, és még több trófeát szeretne nyerni a Galatasarayjal, ezért sokan úgy vélték, nem tervez klubváltást a nyári átigazolási időszakban.
A török lapok most mégis arról írnak, hogy a Galatasaray mozgalmas nyár elé néz, és a keret több meghatározó játékosa is távozhat. Az isztambuli klub a közelmúltban nagy volumenű erősítéseket hajtott végre – többek között Victor Osimhen és Leroy Sané megszerzésével –, ugyanakkor a vezetőség állítólag nem akar újabb jelentős költekezésbe kezdeni komolyabb játékoseladások nélkül. Emiatt Sallai Roland neve is felkerült azoknak a futballistáknak a listájára, akikért megfelelő ajánlat esetén hajlandó lehet tárgyalni a klub.
A beszámolók szerint a Galatasaray mellett a brazil Gabriel Sara lehet a másik olyan játékos, akinek értékesítéséből jelentős bevételt remélnek. A klub gazdasági döntéseit személyesen felügyelő elnök, Dursun Özbek állítólag világos pénzügyi stratégiát követ:
előbb eladások, aztán újabb nagy igazolások. Ebben a rendszerben Sallai jövője is könnyen új irányt vehet.
A 28 éves magyar támadó iránt a hírek szerint Angliából is komoly érdeklődés mutatkozik, így ismét felmerült, hogy valamelyik topligában folytathatja pályafutását. Korábban több Premier League-klubbal is szóba hozták, köztük a Liverpollal, ahol akár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa is lehetne. Egyelőre hivatalos döntés nem született, de a török sajtó szerint egyáltalán nem kizárt, hogy Sallai Roland nyáron búcsút int a Galatasaraynak.
Nyitókép: Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP