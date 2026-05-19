05. 19.
Liverpool Galatasaray Sallai Roland

Eldőlt, hogy lesz-e újabb magyar Liverpoolban

2026. május 19. 17:07

A válogatott mindenese végre megszólalt a jövőjével kapcsolatban. Sallai Roland némileg meglepő nyilatkozatot adott: ez alapján nem tervezi az átigazolást Liverpoolba, sőt, egyik európai topligába sem.

A török labdarúgó-bajnokság, a Süper Lig aktuális kiírásának lezárultával Törökországban is beindult a hírgyár, melynek egyik központi szereplője éppen a magyar válogatott Sallai Roland. A címvédő Galatasaray sokoldalú játékosát kis túlzással hetente hozzák hírbe egy-egy újabb Premier League-csapattal: korábban többször „eladták” már Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé Liverpoolba, legutóbb pedig a Tottenham Hotspurnek és a Nottingham Forestnek is.

Liverpool Galatasaray Wirtz Sallai
Florian Wirtz és Sallai Roland összecsapása a Bajnokok Ligája idei Liverpool–Galatasaray nyolcaddöntőjében (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A pletykáknak elejét véve most maga Sallai igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba. A Csakfoci szerint a „magyar mindenes” a török Sözcu kérdésére beszélt jövőjéről, és ez alapján nem lesz egyhamar Szoboszlaiék csapattársa: 

Őszinte leszek, szeretek itt lenni, és a Galatasaraynál akarok maradni. Persze én is hallottam, hogy vannak irántam érdeklődő klubok. De még sok trófea van, amit itt akarok megnyerni"

– közölte Sallai Roland, aki ennyire nyíltan még sosem kötelezte el magát az isztambuli rekordbajnokhoz. A Galata a hétvégén egy Kasimpasa elleni idegenbeli vereséggel zárta a szezont, de már rég bajnokként, hiszen idén ismét utcahosszal nyerte meg a Süper Liget; a Török Kupában viszont már a negyeddöntőben elvérzett a Genclerbirligi ellenében. A klub idén a Bajnokok Ligájába visszatérve is a nyolcaddöntőig menetelt, ott éppen a Liverpool ütötte el a továbbjutástól. A 28 éves magyar klasszis nyomatékosításul ki is jelentette, már most a csapat 27. bajnoki címére koncentrálnak.  

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

