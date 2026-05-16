liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Felismerhetetlenek a Liverpool legnagyobb sztárjai – megdöbbentek az angolok Szoboszlaiék újabb veresége után

2026. május 16. 15:25

Nem kímélték a világsztárokat a birminghami vereség után. A Liverpool válogatott csillagai közül többen teljesen leeresztettek a szezon végére.

Mint arról beszámoltunk, az angol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulóját egy BL-helyért zajló párharc, az Aston Villa–Liverpool mérkőzés indította, amelyen a vendégeknél Szoboszlai Dominik hiába adott két gólpasszt Virgil van Dijknek, a címvédő kétgólos, 4–2-es vereséget szenvedett, és még nem tudta bebiztosítani az őszi Bajnokok Ligája-indulását. Ezek után nem véletlen, hogy lesújtó értékelések láttak napvilágot a liverpooli együttes kapcsán.

Liverpooli értékelések

A This is Anfieldnél Rio Ngumoha volt a Vörösök legjobbja, a FotMob szerint 8-as osztályzattal a két gólt szerző csapatkapitány, Virgil van Dijk, és nem sokkal marad el tőle a két gólpasszal záró Szoboszlai. 

A magyar középpályásról kiemelik, hogy az egész szezonban kiemelkedett a Liverpoolból, de a Villa ellen a hét párharcából mindössze egyet nyert meg (14%).

A magyarok közül Kerkez Milosnak sem volt kiemelkedő mérkőzése, osztályzatainak átlaga mindössze 3,9 volt, Szoboszlainál ez az adat: 4,95.

A jobbak között helyet kapó Ngumoha kapcsán kiemelik, beállított egy rekordot azzal, hogy 18 éves kora előtt már 18. alkalommal lépett pályára angol bajnoki mérkőzésen a Liverpool színeiben – ez előtte csak egy bizonyos Michael Owennek sikerült.

Fotó: MTI/EPA/Gary Oakley

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. május 16. 16:17
Kerkez azért nem egyszer utolsó emberként, néha két ellenféllel szemben mentett. Kaphattak volna egy hatost is.
radler
2026. május 16. 16:09
Ahhoz képest hogy Szoboszlai az idén Pesten akart BL-t nyerni, nagyon úgy néz ki hogy jövőre még idúlni sem tudnak érte.
Atti bá
2026. május 16. 15:43
Szobónak kinyalhatná a seggét a sok véleményvezér. De nem inkább a sok fekát meg mondvacsinált sztárt sztár füzivel emelgetik.
