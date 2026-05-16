Felismerhetetlenek a Liverpool legnagyobb sztárjai – megdöbbentek az angolok Szoboszlaiék újabb veresége után

Szoboszlai két gólpasszt adott, de elcsúszott és simán kikapott a Liverpool
Az Aston Villa 4–2-re nyert és már biztos Bajnokok Ligája-induló.
Nem kímélték a világsztárokat a birminghami vereség után. A Liverpool válogatott csillagai közül többen teljesen leeresztettek a szezon végére.
Mint arról beszámoltunk, az angol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulóját egy BL-helyért zajló párharc, az Aston Villa–Liverpool mérkőzés indította, amelyen a vendégeknél Szoboszlai Dominik hiába adott két gólpasszt Virgil van Dijknek, a címvédő kétgólos, 4–2-es vereséget szenvedett, és még nem tudta bebiztosítani az őszi Bajnokok Ligája-indulását. Ezek után nem véletlen, hogy lesújtó értékelések láttak napvilágot a liverpooli együttes kapcsán.
A szakírók nem kímélték a legnagyobb sztárokat, a szörnyű formában lévő holland Cody Gakpót egyenesen „utasnak” titulálták, de Alexis Mac Allister teljesítményét is roppant kínosként jellemezték, mint írták teljességgel „felismerhetetlen”. Ryan Gravenberch sem lehet büszke az osztályzataira, egyetlen hajszállal volt csak jobb a kollégáinál. Megdöbbentő osztályzatok és értékelések, a szezon végére a Liverpool világsztárjai közül többen teljesen leeresztettek.
A This is Anfieldnél Rio Ngumoha volt a Vörösök legjobbja, a FotMob szerint 8-as osztályzattal a két gólt szerző csapatkapitány, Virgil van Dijk, és nem sokkal marad el tőle a két gólpasszal záró Szoboszlai.
A magyar középpályásról kiemelik, hogy az egész szezonban kiemelkedett a Liverpoolból, de a Villa ellen a hét párharcából mindössze egyet nyert meg (14%).
A magyarok közül Kerkez Milosnak sem volt kiemelkedő mérkőzése, osztályzatainak átlaga mindössze 3,9 volt, Szoboszlainál ez az adat: 4,95.
A jobbak között helyet kapó Ngumoha kapcsán kiemelik, beállított egy rekordot azzal, hogy 18 éves kora előtt már 18. alkalommal lépett pályára angol bajnoki mérkőzésen a Liverpool színeiben – ez előtte csak egy bizonyos Michael Owennek sikerült.
Fotó: MTI/EPA/Gary Oakley