Szoboszlai kiosztotta idénybeli 12. gólpasszát a Liverpoolban (VIDEÓ)

Szoboszlai két gólpasszt adott, de elcsúszott és simán kikapott a Liverpool
Az Aston Villa 4–2-re nyert és már biztos Bajnokok Ligája-induló.
Szoboszlai Dominik szabadrúgásból idénybeli 12. gólpasszát osztotta ki. Az Aston Villa–Liverpoolon ezzel a találattal egyenlítette a Vörösök. Nézze meg videón!
Szoboszlai Dominik szabadrúgását Virgil van Dijk fejelte a kapuba, ezzel egyenlítettek a Vörösök az Aston Villa–Liverpoolon a Premier League 37. fordulójában. Nézze meg a magyar középpályás idénybeli 12. gólpasszát videón!
A mérkőzés élő közvetítését ITT olvashatja.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Aston Villa 4–2-re nyert és már biztos Bajnokok Ligája-induló.
Nyitókép: Darren Staples / AFP