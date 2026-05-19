Vitézy Dávid nem vesztegette az időt: máris kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden felmentette hivatalából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét – tudta meg a HVG. Dányi 2024 január 1. óta volt ebben a pozícióban.

Mint a hírportál felidézi, Vitézy múlt pénteken az Egyenes Beszédben említette a vezetőség lehetőségét. „Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben” – fogalmazott akkor Vitézy.