Megszűnnek a Győr Plusz médiacsoport szolgáltatásai

Megszűnik a Győr Plusz Média felületeinek, azaz a Győr Plusz Televíziónak, a Győr Plusz Rádiónak, a Győr Plusz Hetilapnak, valamint a gyorplusz.hu weboldalnak a működése – jelezte oldalán a médiacsoport.

Mint írták, az elmúlt hetekben a Győr Plusz Média Zrt. vezetősége számos egyeztetést végzett annak érdekében, hogy a médiacég tovább működhessen, elsősorban a több, mint negyven munkahely megőrzése érdekében, azonban végül arra a döntésre jutottak, hogy felfüggesztik a hírszolgáltatókat.