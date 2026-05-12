Problémás a balos állítás, hogy Orbán körei tulajdonolják a magyar média 80 százalékát

A hivatkozási lánc problémája

A 80 százalékos adat terjedésének rekonstruálható útja a következő: 2019-ben a Mérték publikálja a 77,8 százalékos becslést 2017-es adatok alapján. Azóta az újabb éves jelentések lényegében annyit állítanak, hogy jelentős változás nem történt. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) átveszi és 80%-ként szerepelteti Magyarország országoldalán, a primer forrás megjelölése nélkül. A Mérték és az NYU Rule of Law Lab 2026-os, közös tanulmánya a 80 százalékos adatnál kizárólag az RSF országoldalára hivatkozik – saját 2019-es tanulmányára nem, ami elsőre érthetetlennek tűnhet, de nem az:

ez klasszikus körkörös hivatkozás, azaz a Mérték a saját korábbi becslését egy nemzetközi szervezeten keresztül idézi vissza, mintha az egy független, külső verifikáció lenne.

Egyébként nincs nyilvánosan elérhető, 2020 utáni, módszertanilag átlátható piackutatás, amely a 80 százalékos arányt aktuálisan igazolná. Aki ma ezt a számot aktuális tényként közli, egy legalább 7–9 éves, módszertanilag is vitatható adatra támaszkodik anélkül, hogy ezt jelezné.

Mire mindezt felgöngyölítettük, április 9-én az RSF is válaszolt, igen röviden, a Mérték Füzetek oldalához utalva minket. Köszönjük.

Összefoglalva

Az állításnak, hogy a Fidesz a média 80 százalékát ellenőrzi, a Mérték 2019-es elemzése a forrása.

Az eredeti forrás azonban sokkal szűkebb állítást támaszt alá, mint amit idéznek. Bevételi arányt mér, nem nézettséget és olvasottságot; csak a hírek és közügyek szegmensére vonatkozik; és 2017-es adatokon alapul. Az eredeti tanulmány módszertana is vitatható.

A „kormányközeli” besorolás nem operacionalizált, nem reprodukálható kritériumokon alapul. A hivatkozási lánca körkörös. A 2026-os tanulmány (melyet részben a Mérték jegyez) az RSF-re hivatkozik, az RSF az adatot a Mértéktől veszi, de ezt a láncolatot a hivatkozások nem jelölik, és az eredeti tanulmány módszertani korlátait egyik hivatkozás tünteti fel. Az adatot nem frissítették. Nincs 2020 utáni, módszertanilag átlátható számítás, amely a jelenlegi állapotot igazolná.

Végső soron egy módszertanilag vitatható, elavult és kontextusából kiemelt adat friss, általános érvényű tényként való kezeléséről van szó, ami tudományos igényű diskurzusban nem fogadható el forrásmegjelölés és módszertani pontosítás nélkül.

A médiafogyasztás tekintetében egyébként (például a Tényellenőr 2025-ös adatai alapján) Magyarország politikailag kiegyensúlyozott. A háztartások 97 százalékának van internete, ami jobb, mint az uniós átlag. Szinte mindenkinek könnyű hozzáférése van kormánykritikus, baloldali-liberális tartalmakhoz, hírportálokhoz, tévécsatornákhoz, YouTube-csatornákhoz, podcastokhoz is.

Hogy hogy oszlik meg például az online a médiapiac nézettségileg?

A 2025 nyári hírportál-sorrend a következő volt:

Az átlagos nézettségi adatokat tekintve a kormánykritikus YouTube-csatornák is magas eredményeket értek el, míg az első kormánybarát platform csak a kilencedik helyen végzett.

Emellett a Nézőpont felmérései szerint gyakorlatilag senki sem fogyaszt kizárólag állami médiát. De nézzük meg a hírportálok 2026. május 6-i adatait a dkt.hu szerint, csak példaként, ami megmutatja, hogy a legolvasottabb hírportálok: az ilyen-olyan Index, a baloldali Telex, a baloldali 24.hu és a baloldali HVG.

Nem úgy tűnik, mintha a politikai hírportálok olvasottsági versenyében a jobboldaliak vezetnének.

A tulajdonosi stuktúra és bevétel tehát nem fordítható le nézettségre-olvasottságra.

Érdemes volna emellett összehasonlítani a baloldali politikai médiacégek bevételeit a fentiekkel, egyáltalán nem biztos, hogy ezt figyelembe véve igazolódna a fenti „koncentrációt”. Emellett nem csak a hagyományos média (nyomtatott lapok, hírportálok, rádiók, tévék) bevételi arányait kellene vizsgálni, hanem az újmédia (infuenszerek, podcastok, stb.) bevételi arányait is, és erősen valószínű, hogy más felosztás jönne ki. Tehát míg Mérték módszertani szűkítése a közéleti tartalmakkal foglalkozó hagyományos médiára erősen megkérdőjelezhető, ráadásul még azon belül is felvethetők problémák.