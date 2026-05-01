Ideológiamentesítené az alkotmányt az ideologikus biológus, de nem tudja

A dolog nem úgy áll, hogy vannak vallások és ideológiák, amik eltérések a „normától”, az „alap” pedig valamiféle vallásmentes, természettudományos materializmus. Utóbbi minimum ott van a vallások sorában, egy a sok közül. De ha Edward Feser istenérveit veszem, akkor valójában arról van szó, hogy a logika alapján csak az egyistenhitek állnak rajtvonalhoz, mindenki más, beleértve az ateizmust is, kiesett a versenyből, mint irracionális álláspont.

Ettől kezdve Boldogkői alkotmánymódosító javaslatai is ideologikusak és vallásosak.

Más kérdés, hogy a még érvényben lévő alkotmány kifogásolt állításai mellett lehet természettudományosan is érvelni, például amellett, hogy az apa férfi, az anya nő, de a többi mellett is (lásd pl.: Paul R. McHugh − Lawrence S. Mayer: Sexuality and Gender. Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences. New Atlantis, 2016. ősz.).

Az LMBT-„jogok” bevezetése nem lenne ideológiasemleges lépés, hanem egy ideológia implementálását jelentenék, már csak azért is, mert nem függetlenek egy bizonyos emberértelmezéstől, antropológiától (test és személyiség radikális szétválasztása, stb.). (Lásd erről A genderelmélet kritikája című kötetemet.)

A „teremtett világ védelme” kitételének kivezetése sem valamiféle „ideológiamentes alapra” való visszatérést jelentene, hanem a matarialista ideológiának való behódolást.

Apropó, az ökologizmus úgyszintén szekuláris vallás: „amit a szószólók és a kritikusok egyaránt kiemelnek, az az, hogy az ’ökológiai vallás’ abszolútumként kezeli a természetet. Nem jelenlegi formájában, hanem úgy, ahogy lennie kellene, vagy ahogyan az emberiség megjelenése előtt volt, ami egyfajta transzcendenciára és üdvtörténetre utal. Kezdetben volt egy aranykor, amelynek maradványai még mindig megtalálhatók az úgynevezett érintetlen területeken, mint például az erdők ’templomai’ vagy a vadon ’katedrálisai’.” (…) Eme vallásban vannak szent szimbólumok, hitetlenek (akik tagadják az ökologizmus igazságát), és vannak eretnekek, akik eltérnek a dogmától, de maradnának az ökologista egyházban. Aztán: „a szóteriológiai és ontológiai dogmák mellett az ökológiának vannak gyakorlati erkölcsi parancsolatai is. A legfontosabb az aszkézis, vagyis az önmegtagadás”, és egy sor olyasmi, ami nagyon hasonlít a szerzetességre (ne vállalj gyereket a Föld jövője miatt!).

A helyzet az, hogy nem lehet ideológiamentes alapon alkotmányozni és törvénykezni. Valamilyen álláspontot minden alkotmány és törvény elfoglal, és beleillik valamilyen felfogásba, ideológiába, világnézetbe.

És jelzem: még a technokrácia is ideológia, ahogy a „semlegesség” is az, egy világmagyarázó álláspont a sok közül, valójában pedig egyébként mindkettő a modern-posztmodern liberalizmus és materializmus fedőneve. Akárcsak az „ideológiamentesség”.

Persze Boldogkői mondhatná, hogy oké, legyen, szerinte a legjobban azonban a materialista-szcientista ateizmus ideológiája vagy vallása mellett lehet a legjobban érvelni, azaz az a legigazabb. Erre én mondhatom, hogy szerintem a kereszténységé, mégpedig racionális alapon (lásd pl. Edward Feser munkáit).

Mindenesetre Jáki Szaniszló Amerikában élt magyar bencés tudománytörténész és -filozófus rámutat A tudomány és vallás kapcsolatának ábécéje című kötetében, hogy a természettudomány gyakran változik, vannak tudományos divatok, és nem biztos, hogy az a jó, ha az egyház mindig igyekszik a természettudomány épp adott állapotához igazítani tanítását. Mivel a természettudomány az anyag mérésén nyugszik, „az egzakt tudomány alkalmazhatósága rendkívül korlátozott”, bár „az egzakt tudomány képviselői szeretnek a filozófusok és teológusok köpenyében díszelegni”. Jáki szerint a természettudomány ugyan tudja vizsgálni az elme anyagi aspektusát, de nem tudja megmagyarázni, mi az értelem; és nem tud semmit sem kezdeni „a léttel, mint olyannal”.

Amúgy meg nem alkotmány, hanem Alaptörvény, nem véletlenül: az alkotmány az történeti, erre épül az írott Alaptörvény.