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bundestag jan mainka véleményszabadság orbán viktor

Kiállt Magyarország mellett egy német újságíró: Orbán Viktor kormányzása alatt véleményszabadság volt

2026. június 10. 11:23

Jan Mainka szerint óriási az eltérés a valóság és a kép között, amit a német média fest Magyarországról.

2026. június 10. 11:23
Orbán Viktor

A Bundestag emberi jogi bizottságának meghallgatásán az Európai Uniót fenyegető dezinformációs kampányokról vitáztak. A Frankfurter Rundschau beszámolója szerint Gesine Dornblüth újságíró az orosz dezinformációt „biztonsági kockázatnak” nevezte. Ferdinand Alexander Gehringer a Konrad Adenauer Alapítványtól azt mondta, hogy Oroszország a dezinformáció területén első osztályú. Puma Shen, a tajvani parlament képviselője a demokratikus államok strukturális problémájára hívta fel a figyelmet. Stefan Liebich a Rosa Luxemburg Alapítványtól a németországi helyi média gyengülésére hívta fel a figyelmet. Liebich emellett a közösségi hálózatok erősebb szabályozása mellett foglalt állást.

Más nézőpontot hozott a meghallgatásba Jan Mainka, a „Budapester Zeitung” főszerkesztője és kiadója. Ő a német „mainstream média” Magyarország-képének és a helyszíni valóságnak a „szembetűnő eltérése” miatt fogalmazott meg kritikát. Felszólalása egyértelmű kiállás a korábbi kormány mellett.

Mainka szerint Magyarországon erős a véleményszabadság.

A média szabadon tud beszámolni, nincsenek állami beavatkozások a szerkesztőségi munkába, és kemény kritika is lehetséges. Példaként említette, hogy az ellenzék korábban súlyos sértéseket vágott Orbán Viktor miniszterelnök fejéhez – anélkül, hogy bármilyen eljárás indult volna ellenük. Ilyen ez a jól ismert kettős mérce...

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 10. 13:24
Az kimaradt, hogy ez a fizetett szarkupac egy keletnémet cigányfos volt aki a magyarokon élősködött és a Gecit szopta!:DDDD
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0
0
tapir32
2026. június 10. 12:53
Itt vannak a Fidesz által állítólag ellopott pénzek. orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, fegyverpénz, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel, kkv. támogatás, ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a kevéssé korrupt országok közé tartozik. Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
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2
0
Doktor Doktorovics
2026. június 10. 12:20
Jelentkezzen, aki találkozott már a szörnyűséges orosz dezinformációval. Csak hogy tudjam, mi az a rohadt nagy veszély, amitől félteni kell a nyilvánosságot.
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4
0
falcatus-2
•••
2026. június 10. 11:35 Szerkesztve
"Ferdinand Alexander Gehringer a Konrad Adenauer Alapítványtól azt mondta, hogy Oroszország a dezinformáció területén első osztályú...." ..és, ha egy balga újságíró véletlenül rákérdezett volna, hogy mondjon 1-2 példát ...? Ja, hogy ott véletlenül nem lehet kérdezni .
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7
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