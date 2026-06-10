Kiállt Magyarország mellett egy német újságíró: Orbán Viktor kormányzása alatt véleményszabadság volt

A Bundestag emberi jogi bizottságának meghallgatásán az Európai Uniót fenyegető dezinformációs kampányokról vitáztak. A Frankfurter Rundschau beszámolója szerint Gesine Dornblüth újságíró az orosz dezinformációt „biztonsági kockázatnak” nevezte. Ferdinand Alexander Gehringer a Konrad Adenauer Alapítványtól azt mondta, hogy Oroszország a dezinformáció területén első osztályú. Puma Shen, a tajvani parlament képviselője a demokratikus államok strukturális problémájára hívta fel a figyelmet. Stefan Liebich a Rosa Luxemburg Alapítványtól a németországi helyi média gyengülésére hívta fel a figyelmet. Liebich emellett a közösségi hálózatok erősebb szabályozása mellett foglalt állást.

Más nézőpontot hozott a meghallgatásba Jan Mainka, a „Budapester Zeitung” főszerkesztője és kiadója. Ő a német „mainstream média” Magyarország-képének és a helyszíni valóságnak a „szembetűnő eltérése” miatt fogalmazott meg kritikát. Felszólalása egyértelmű kiállás a korábbi kormány mellett.