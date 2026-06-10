Kiállt Magyarország mellett egy német újságíró: Orbán Viktor kormányzása alatt véleményszabadság volt

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Jan Mainka szerint óriási az eltérés a valóság és a kép között, amit a német média fest Magyarországról.
A Bundestag emberi jogi bizottságának meghallgatásán az Európai Uniót fenyegető dezinformációs kampányokról vitáztak. A Frankfurter Rundschau beszámolója szerint Gesine Dornblüth újságíró az orosz dezinformációt „biztonsági kockázatnak” nevezte. Ferdinand Alexander Gehringer a Konrad Adenauer Alapítványtól azt mondta, hogy Oroszország a dezinformáció területén első osztályú. Puma Shen, a tajvani parlament képviselője a demokratikus államok strukturális problémájára hívta fel a figyelmet. Stefan Liebich a Rosa Luxemburg Alapítványtól a németországi helyi média gyengülésére hívta fel a figyelmet. Liebich emellett a közösségi hálózatok erősebb szabályozása mellett foglalt állást.
Más nézőpontot hozott a meghallgatásba Jan Mainka, a „Budapester Zeitung” főszerkesztője és kiadója. Ő a német „mainstream média” Magyarország-képének és a helyszíni valóságnak a „szembetűnő eltérése” miatt fogalmazott meg kritikát. Felszólalása egyértelmű kiállás a korábbi kormány mellett.
Mainka szerint Magyarországon erős a véleményszabadság.
A média szabadon tud beszámolni, nincsenek állami beavatkozások a szerkesztőségi munkába, és kemény kritika is lehetséges. Példaként említette, hogy az ellenzék korábban súlyos sértéseket vágott Orbán Viktor miniszterelnök fejéhez – anélkül, hogy bármilyen eljárás indult volna ellenük. Ilyen ez a jól ismert kettős mérce...
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
***