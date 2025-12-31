Stephen Hawking tudományhite ellen

Továbbá: a természettudomány számos filozófiai előfeltevésen alapszik. Az egyik, hogy a világ érthető; a másik, hogy az érzékelésünk megbízható; a harmadik, hogy a racionalitásunk megbízható; a negyedik, hogy rend és uniformitás van a világban; az ötödik, hogy a matematika, a logika és az ész érvényes eszközök. Ezen filozófiai előfelvetések nélkül a természettudomány lehetetlen lenne.

Edward Feser (a metafizikát védelmezve) a következőképp határozza meg a szcientizmust:

»Persze nem minden kortárs analitikus filozófus üdvözli a régimódi metafizika újjáéledését. Vannak olyanok, akik a szcientista vagy naturalista álláspont nevében ítélik el azt, amely szerint egyedül a természettudomány nyújt nekünk objektív tudást, és csak az a metafizika lehet megfontolásra méltó, ami implicit módon jelen van a tudományban. Mégis, híveinek könnyed magabiztossága ellenére, valójában egyáltalán nincsenek jó érvek a szcientizmus mellett, viszont vannak döntő érvek ellene.«

Feser szerint négy probléma van a szcientizmussal:

»Először is, a szcientizmus önmagát cáfolja, amit csak azon az áron kerülhet el, hogy triviálissá és érdektelenné válik. Másodszor, a tudományos módszer még elvileg sem képes arra, hogy a valóság teljes leírását adja. Harmadszor, a természeti törvények, abban az értelemben, ahogy a tudomány magyarázza a jelenségeket, alapvetően nem képesek a valóság teljes magyarázatára. Negyedszer, ami a szcientizmus mellett szóló talán legfőbb érvet illeti – a modern fizika és más tudományágak prediktív és technológiai sikereire alapozó érv – erőtlen.«

A szcientizmus modern ideológia, de nevezhetnénk akár modern szekuláris vallásnak is (gondoljunk csak a tudomány templomára és a tudomány papjaira való utalásokra!), ami társadalmi intézményként átvette az egyház, a tudósok pedig átvették a keresztény papok egykori tekintélyét. Ma nem az egyház tanítóhivatala a végső fellebbezési fórum és a végső tekintély, hanem a tudomány.

De Hawkingra külön is kitérhetünk ezügyben: fő vitája a kereszténységgel a világegyetem teremtésének kérdése volt. Hawking szerint az univerzum spontán módon teremtette magát a semmiből. Hawking a teremtést egy időbeli momentummal azonosítja. Ezzel a pozícióval több baj is van. Egy változó dolog nem tudja magát a semmiből megteremteni, csak egy örökké létező, változatlan, mindenható személyes létező tud a semmiből teremteni logikailag. Emellett – s ezt mai keresztények sem szokták tudni – a teremtés tana nem követel meg időbeli időpontot. A teremtés tanából nem következik, hogy a világegyetemnek kellett legyen időbeli kezdete. A teremtés tanával teljesen összefér, hogy a világegyetem öröktől fogva van, hiszen a teremtő Isten is öröktől fogva van. Isten úgy hívja életre az univerzumot, hogy még nincs tér, idő, anyag és semmi más. Azaz a teremtés egy időn kívüli, idő előtti aktus, ami létrehozza az időt.