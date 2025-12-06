Ft
12. 06.
szombat
Alapvető dolog, hogy a tudósember elmagyarázza, hogy a munkája miben járul hozzá a köz javához

2025. december 06. 19:24

A humántudományok jelentős része intellektuális farokméregetés, ami leginkább a farok tulajdonosának fontos, másodsorban meg néhány okos embernek valahol fent az elefántcsonttornyokban.

2025. december 06. 19:24
Sayfo Omar
Sayfo Omar
„Keményen felkérdezte Hankó Balázs minisztert a Pécsi Egyetem fiatal doktorandusza. A sirám oka: a modellváltott egyetemek piacorientáltak, irodalomtörténeti doktorija mellett félmunkában tanítania kell, ilyen körülmények között nem készül el a disszertációja négy év alatt, a bizottság elé vitt munka pedig gyenge minőségű lesz.

Hadd boomerkedjek egy kicsit: bezzeg az én időmben a doktorimat egy, de volt, hogy két munkahely mellett írtam és így is elkészült négy év alatt. Meg is védtem, egy neves nyugati egyetemen. Volt olyan, hogy filmforgatás szüneteiben, a nyár közepén egy homokbányában küzdöttem a lokalizációs és hibridizációs elméletek alkalmazásával a 60 fokosra hevült laptopomon a díszletek árnyékába húzódva. Megillet-e ezért vállveregetés? Dehogy. Nem a mellrák ellenszerét kutattam, hanem a gyermekek vallásos és politikai nevelését a Közel-Keleten. A Föld pont ugyanúgy forgott volna tovább, ha ehelyett az akkoriban divatos Clash of Clanst nyomogatom a telefonomon. 

A humántudományok jelentős része intellektuális farokméregetés, ami leginkább a farok tulajdonosának fontos, másodsorban meg néhány okos embernek valahol fent az elefántcsonttornyokban. Aki adott már le ERC, Horizont vagy más pályázatot, az tudja, hogy a l’art pour l’art tudomány a haladó Nyugaton is a múlté, alapvető dolog hogy a tudósember elmagyarázza hogy a munkája miben járul hozzá a köz javához. Itthon, Mucsában is hadd engedhesse meg magának a köz, pontosabban a közt képviselni hivatott illetékes bizottság, hogy hajlandó-e eltartani 4-5 (de sokak esetében inkább 6-8) éven át egy fiatalt, aki így kiesik a munkaerőpiacról, hogy aztán némileg megkésve szembesüljön azzal, hogy az egyetemi katedrák száma kevés, mások nála csókosabbak, így aztán őszülő halántékkal kérdezze fel az akkori államtitkárt, hogy mi az hogy Ő (Ő!) nem kap munkát, mikor a TODOMÁNY szolgálatában élte le eddigi életét.”

Nyitókép: Wikipedia

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

blf2
2025. december 06. 20:13
Teljesen igaz amit le7írt.hasztalan muciológusok, semmilyen társadalmi vagy gazdasági haszon nincs belőle,ellenben címzetes barmok és százmilliókat szórnak utána leköpik azt aki a mihasznaságukat nagyvonalúan díjazza
pugacsov-0
2025. december 06. 20:00
Úgy látom Sayfo Omárnak sikerült ismét összeugrasztania a bölcsészeket és a TTK-sokat ! Azért csak annyit mondanék, hogy maga Teller Ede kiválóan zongorázott és fejből idézett Adyt. Most mindenki azt von le belőle amit akar !
Doktor Doktorovics
2025. december 06. 19:58
Fontos kérdésre tapintott rá. Irodalomtörténész például az a hölgy is, aki az akadémiai dolgozók tüntetéseit és petícióit szervezte, miközben 200 millió forint állami támogatást kapott a "Humanizmus kánonjai Magyarországon" című kutatási projektjére.
mihint
2025. december 06. 19:37
akitlosz, ezt a kérdést Neked már sokan feltettük, csak nem vetted észre, vagy csak nem akarsz rá válaszoni, setét éjszaka.
