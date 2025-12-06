„Keményen felkérdezte Hankó Balázs minisztert a Pécsi Egyetem fiatal doktorandusza. A sirám oka: a modellváltott egyetemek piacorientáltak, irodalomtörténeti doktorija mellett félmunkában tanítania kell, ilyen körülmények között nem készül el a disszertációja négy év alatt, a bizottság elé vitt munka pedig gyenge minőségű lesz.

Hadd boomerkedjek egy kicsit: bezzeg az én időmben a doktorimat egy, de volt, hogy két munkahely mellett írtam és így is elkészült négy év alatt. Meg is védtem, egy neves nyugati egyetemen. Volt olyan, hogy filmforgatás szüneteiben, a nyár közepén egy homokbányában küzdöttem a lokalizációs és hibridizációs elméletek alkalmazásával a 60 fokosra hevült laptopomon a díszletek árnyékába húzódva. Megillet-e ezért vállveregetés? Dehogy. Nem a mellrák ellenszerét kutattam, hanem a gyermekek vallásos és politikai nevelését a Közel-Keleten. A Föld pont ugyanúgy forgott volna tovább, ha ehelyett az akkoriban divatos Clash of Clanst nyomogatom a telefonomon.