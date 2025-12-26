Sulyok Tamás: Szeressük a csodálatosan sokszínű magyar hazát, s egyben legdrágább örökségünket!

Éljünk akár a fővárosban, akár vidéken, akár államhatáron innen vagy azon túl, magyarként egyek vagyunk - jelentette ki. Emlékeztetett, hogy „az év során számtalanszor megéljük azt, hogy a közösségeinkhez tartozni jó dolog, a közösség örömében osztozni páratlan élmény, személyes nehézségeinkben pedig a közösség összetartása adhat vigasztalást”.

Hogy épülni tudunk abból is, ha kapunk, és abból is, amikor adunk, segítünk másoknak - fűzte hozzá Sulyok Tamás. Hangsúlyozta:

„ráérezhetünk, hogy nyitott és élettel teli lelkülettel mi magunk is mindent szebb színben fogunk látni: a környezetünket, a családtagjainkat, a diák- és munkatársainkat, a nemzetünket", majd úgy folytatta: "és azokat is könnyebben elviseljük majd, akik nehézzé teszik napjainkat”.

Azt csak korlátosan tudjuk meghatározni, hogy milyen jövőnk lesz, azt azonban mindig eldönthetjük, hogy figyelmünket a körülöttünk lévő világban inkább a jóra, a szépre, a megbékélésre, vagy ezek ellenkezőire irányítjuk, mutatott rá. A felelősséget e döntéséért mindenki maga, személyesen viseli, emelte ki.

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké.