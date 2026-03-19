Elon Musk felforgatja a brit energiapiacot is

Egy hét hónapos, feszültségekkel terhelt engedélyeztetési eljárás végére tett pontot a brit energiaszabályozó hatóság, amikor hivatalosan is jóváhagyta a Tesla Energy Ventures piacra lépését. A Politico friss anyaga szerint Elon Musk vállalata immár áramot szolgáltathat a szigetország háztartásainak és vállalkozásainak, ami egy rendkívül turbulens időszakban rajzolja át a piaci erőviszonyokat.

Az Egyesült Királyság energetikai szektora ugyanis hatalmas nyomás alatt áll. Az öböl menti és vörös-tengeri kereskedelmi útvonalak folyamatos zavarai miatt a nagykereskedelmi energiaárak ismét meredeken emelkedni kezdtek, ami még nagyobb terhet róhat rövidesen a szolgáltatókra és a végfelhasználókra egyaránt.