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integritás hatóság politico vád uniós források orbán viktor

Vádat kell emelni Orbán belső körének tagjai ellen – interjút adott az Integritás Hatóság elnöke a Politicónak

2026. június 08. 10:47

A szervezet vezetője szerint a nyomozásoknak elsősorban az uniós pénzekre kell irányulnia.

2026. június 08. 10:47
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Biró Ferenc, az Integritás Hivatal elnöke interjút adott a brüsszeli székhelyű Politicónak, amiben kijelentette, hogy az Orbán Viktor volt miniszterelnök kormányának vezető tisztségviselői ellen nyomozást kell indítani a több milliárd euró értékű „eltűnt” uniós források ügyében.

Az Integritási Hatóság elnöke kijelentette, hogy 

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„a magas rangú politikusok ellen vádat emelhetnek, és ez valóban meg is történhet.”

„Csapatunk számos olyan bűnügyi ügyet azonosított, amelyekben személyes meggyőződésem szerint országként… képesnek kell lennünk visszaszerezni ezeket a pénzeszközöket és hazaszállítani őket, mivel ezek többsége már elhagyta az országot” – mondta Biró a lapnak. 

A Politico megjegyzi, hogy Biro nem fogalmazott meg konkrét vádakat Orbán vagy belső körének más tagjai ellen. 

A 2022-ben, a Brüsszel által szorgalmazott reformok részeként létrehozott Magyar Integritási Hatóság az uniós források felhasználását és biztonságát felügyeli. 

A felügyeleti szerv szerint három vállalat nyerte el a kormányzati áruk és szolgáltatások beszerzésére kiírt szerződések többségét, és ezeknek a szerződéseknek az értékét mesterségesen felfújták. Biró elmondta, hogy a kormány az elmúlt négy évben mintegy 10 milliárd eurót költött erre a három vállalatra. A Poltico megjegyzi, hogy a szóban forgó cégek nevét nem hozta nyilvánosságra.

Biró elmondta, hogy a Tisza kormány még nem lépett kapcsolatba a hatósággal, és nem határozta meg, hogyan kíván együttműködni a felügyeleti szervvel, de készek megosztani az információikat.

„Rengeteg információval rendelkezünk, és számos ügyet tártunk fel” – mondta. „Attól függően, hogy hogyan alakul ki az intézményközi együttműködés, és mi lesz a vagyonvisszaszerző ügynökség szerepe, vagy magunk intézzük az ügyeket, vagy továbbadjuk ezeket az információkat az illetékes szerveknek.”

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

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Összesen 74 komment

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LadyMalmsbury-Croft
2026. június 08. 12:38
Ez igen izgalmasan hangzik, azt a bűnügyet is sikerült detektálni Bíró úrnak, hogy a feleségének is lízingelt luxusterepjárót állami pénzen az Integritáshatóság flottája, pedig ő nem is dolgozik a férje cégénél? Vagy azt inkább hagyjuk, szokásos Tiszás kettős mérce...?!
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0
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bigfater73
2026. június 08. 12:36
Fosos diákhitelesként milliárdokat utalt át tüntetett el közpénzből! Talán önvizsgálatot kellene tartani és fososnál kezdeni a vizsgálódást!
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0
0
polárüveg
2026. június 08. 12:35
Láttunk már ilyet. Most más lesz a játék. Várhatóan a gyanúkat átadják a belépő Európai Ügyészségnek, és ők majd szépen elvizsgálódnak vagy 5-6 évig, kizárva a következő választásból a jelen Fidesz vezetőit. Utána meg, jaj, tévedtünk, nincs ittt látnivaló, tessék benyújtani a kártérítési kérelmet, majd elbíráljuk... Ne így legyen, pedig az eddigi hazai és úniós előjáték erre a politikai erőszaktevésre mutat.
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0
1
nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:19
Ezt a majmot is kivizsgálják, vagy aki közel áll a tiszához az tabu?
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