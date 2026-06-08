Vádat kell emelni Orbán belső körének tagjai ellen – interjút adott az Integritás Hatóság elnöke a Politicónak

„Csapatunk számos olyan bűnügyi ügyet azonosított, amelyekben személyes meggyőződésem szerint országként… képesnek kell lennünk visszaszerezni ezeket a pénzeszközöket és hazaszállítani őket, mivel ezek többsége már elhagyta az országot” – mondta Biró a lapnak.

A Politico megjegyzi, hogy Biro nem fogalmazott meg konkrét vádakat Orbán vagy belső körének más tagjai ellen.

A 2022-ben, a Brüsszel által szorgalmazott reformok részeként létrehozott Magyar Integritási Hatóság az uniós források felhasználását és biztonságát felügyeli.