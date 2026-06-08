Vádat kell emelni Orbán belső körének tagjai ellen – interjút adott az Integritás Hatóság elnöke a Politicónak

A felügyeleti szerv szerint három vállalat nyerte el a kormányzati áruk és szolgáltatások beszerzésére kiírt szerződések többségét, és ezeknek a szerződéseknek az értékét mesterségesen felfújták. Biró elmondta, hogy a kormány az elmúlt négy évben mintegy 10 milliárd eurót költött erre a három vállalatra. A Poltico megjegyzi, hogy a szóban forgó cégek nevét nem hozta nyilvánosságra.
Biró elmondta, hogy a Tisza kormány még nem lépett kapcsolatba a hatósággal, és nem határozta meg, hogyan kíván együttműködni a felügyeleti szervvel, de készek megosztani az információikat.
„Rengeteg információval rendelkezünk, és számos ügyet tártunk fel” – mondta. „Attól függően, hogy hogyan alakul ki az intézményközi együttműködés, és mi lesz a vagyonvisszaszerző ügynökség szerepe, vagy magunk intézzük az ügyeket, vagy továbbadjuk ezeket az információkat az illetékes szerveknek.”