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politico németország európai bizottság

Berlin visszautasította az uniós kérést: maradnak a belső határellenőrzések

2026. június 07. 15:12

A német kormány nem tervezi a belső schengeni határellenőrzések kivezetését, hiába kérte erre az Európai Bizottság több tagállammal együtt Németországot is.

2026. június 07. 15:12
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A német kormány elutasította az Európai Bizottság kérését, hogy fokozatosan vezesse ki a belső schengeni határellenőrzéseket, írja a Politico. Alexander Dobrindt belügyminiszter csütörtökön világossá tette: 

Berlin szerint a jelenlegi intézkedések jól működnek, ezért Németország egyelőre nem mond le róluk uniós nyomásra sem.

Az Európai Bizottság a héten kilenc tagállamot, köztük Ausztriát, Franciaországot, Olaszországot és Németországot szólította fel a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. 

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Brüsszel azzal érvel, hogy a jövő héten hatályba lépő új uniós migrációs paktum szigorúbb beléptetési eljárásokat és nagyobb támogatást hoz a migrációs nyomásnak kitett országoknak. 

Lengyelország az egyetlen érintett állam, amelytől a Bizottság nem kérte az ellenőrzések feloldását.

Magnus Brunner uniós biztos a luxemburgi belügyminiszteri találkozó előtt azt mondta, a reformok megtörténtek, a külső határok védettebbek lettek, az illegális migránsok száma pedig csökken. 

Szerinte ezért eljött az ideje annak, hogy helyreállítsák a szabad mozgást biztosító schengeni rendszert.

Alexander Dobrindt viszont úgy látja, hogy az unió külső határainak védelme még mindig jelentős fejlesztésre szorul. A német belügyminiszter szerint az elmúlt hónapok megmutatták, hogy Berlin saját intézkedései hatékonyak az illegális migráció megfékezésében. 

Hozzátette: az első belépési pontnak számító országoknak vissza kell venniük azokat, akik jogosulatlanul utaztak tovább más tagállamokba, miközben a leginkább leterhelt államokat segítő új mechanizmust is azonnal el kell indítani.

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Nyitókép: PATRIK STOLLARZ / AFP

Összesen 3 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. június 07. 15:24
Akkor a migránsainkat sem engedik majd vissza ?
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0
0
pollip
2026. június 07. 15:24
Kötelezettségi eljárás, hetes cikkely, napi egy millió euró büntetés...... Valami ilyesmi lesz:-))))))
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4
0
survivor
2026. június 07. 15:15
Nekik szabad. Ők MAGUK az EU...
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3
0
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