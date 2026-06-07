Berlin visszautasította az uniós kérést: maradnak a belső határellenőrzések

A német kormány elutasította az Európai Bizottság kérését, hogy fokozatosan vezesse ki a belső schengeni határellenőrzéseket, írja a Politico. Alexander Dobrindt belügyminiszter csütörtökön világossá tette:

Berlin szerint a jelenlegi intézkedések jól működnek, ezért Németország egyelőre nem mond le róluk uniós nyomásra sem.

Az Európai Bizottság a héten kilenc tagállamot, köztük Ausztriát, Franciaországot, Olaszországot és Németországot szólította fel a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.