Berlin visszautasította az uniós kérést: maradnak a belső határellenőrzések

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A német kormány nem tervezi a belső schengeni határellenőrzések kivezetését, hiába kérte erre az Európai Bizottság több tagállammal együtt Németországot is.
A német kormány elutasította az Európai Bizottság kérését, hogy fokozatosan vezesse ki a belső schengeni határellenőrzéseket, írja a Politico. Alexander Dobrindt belügyminiszter csütörtökön világossá tette:
Berlin szerint a jelenlegi intézkedések jól működnek, ezért Németország egyelőre nem mond le róluk uniós nyomásra sem.
Az Európai Bizottság a héten kilenc tagállamot, köztük Ausztriát, Franciaországot, Olaszországot és Németországot szólította fel a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.
Brüsszel azzal érvel, hogy a jövő héten hatályba lépő új uniós migrációs paktum szigorúbb beléptetési eljárásokat és nagyobb támogatást hoz a migrációs nyomásnak kitett országoknak.
Lengyelország az egyetlen érintett állam, amelytől a Bizottság nem kérte az ellenőrzések feloldását.
Magnus Brunner uniós biztos a luxemburgi belügyminiszteri találkozó előtt azt mondta, a reformok megtörténtek, a külső határok védettebbek lettek, az illegális migránsok száma pedig csökken.
Szerinte ezért eljött az ideje annak, hogy helyreállítsák a szabad mozgást biztosító schengeni rendszert.
Alexander Dobrindt viszont úgy látja, hogy az unió külső határainak védelme még mindig jelentős fejlesztésre szorul. A német belügyminiszter szerint az elmúlt hónapok megmutatták, hogy Berlin saját intézkedései hatékonyak az illegális migráció megfékezésében.
Hozzátette: az első belépési pontnak számító országoknak vissza kell venniük azokat, akik jogosulatlanul utaztak tovább más tagállamokba, miközben a leginkább leterhelt államokat segítő új mechanizmust is azonnal el kell indítani.
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