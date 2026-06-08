Orbán belső körét célozná az EU előretolt bástyája, miközben a parlamenti protokollnak is lőttek

Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között egy Magyar Péter párjáról közzétett fotó. Szakács István blogger egy olyan fényképet tett közzé Facebook-oldalán, amelyen állítása szerint Szabó Ilona, Magyar Péter párja látható papucsban az Országház épületében. A blogger a fotóhoz az alábbi megjegyzést fűzte:

Az megvan, hogy Ilonka first lady papucsban dzsampol a Parlamentben?

Mindeközben felbukkant a választási vereség után pártvezetés nélkül maradt Demokratikus Koalíció is.