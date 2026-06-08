Orbán belső körét célozná az EU előretolt bástyája, miközben a parlamenti protokollnak is lőttek

„Ez eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben” – Magyar Péter párja papucsban flangált a Parlamentben
Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között a Magyar Péter párjáról közzétett fotó.
Már a hét első napján előkerült a DK; de mutatjuk, mi történt még hétfőn.
Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között egy Magyar Péter párjáról közzétett fotó. Szakács István blogger egy olyan fényképet tett közzé Facebook-oldalán, amelyen állítása szerint Szabó Ilona, Magyar Péter párja látható papucsban az Országház épületében. A blogger a fotóhoz az alábbi megjegyzést fűzte:
Az megvan, hogy Ilonka first lady papucsban dzsampol a Parlamentben?
Mindeközben felbukkant a választási vereség után pártvezetés nélkül maradt Demokratikus Koalíció is.
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Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között a Magyar Péter párjáról közzétett fotó.
Varju László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke azt követően, hogy Dobrev Klára és vele együtt a teljes elnökség lemondott a katasztrofális választási vereség után április 12-én. Az elnöki pozícióért Varju Lászlón kívül Bakk István és Nógrádi Róbert József indult a rendkívüli tisztújításon, de végül csak Varju László és Bakk István közül lehetett választani a június 3. és 7. között megtartott online szavazáson. Bakk István azonban visszalépett a jelöltségtől, így Varju László lesz a párt elnöke.
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Varju László lett a befutó.
Biró Ferenc, az Integritás Hivatal elnöke interjút adott a brüsszeli székhelyű Politicónak, amiben kijelentette, hogy az Orbán Viktor volt miniszterelnök kormányának vezető tisztségviselői ellen nyomozást kell indítani a több milliárd euró értékű „eltűnt” uniós források ügyében.
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A szervezet vezetője szerint a nyomozásoknak elsősorban az uniós pénzekre kell irányulnia.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán