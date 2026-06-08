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Demokratikus Koalíció (DK) varju lászló országház Magyar Péter

Orbán belső körét célozná az EU előretolt bástyája, miközben a parlamenti protokollnak is lőttek

2026. június 08. 22:34

Már a hét első napján előkerült a DK; de mutatjuk, mi történt még hétfőn.

2026. június 08. 22:34
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Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között egy Magyar Péter párjáról közzétett fotó. Szakács István blogger egy olyan fényképet tett közzé Facebook-oldalán, amelyen állítása szerint Szabó Ilona, Magyar Péter párja látható papucsban az Országház épületében. A blogger a fotóhoz az alábbi megjegyzést fűzte:

Az megvan, hogy Ilonka first lady papucsban dzsampol a Parlamentben? 

Mindeközben felbukkant a választási vereség után pártvezetés nélkül maradt Demokratikus Koalíció is.

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Varju László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke azt követően, hogy Dobrev Klára és vele együtt a teljes elnökség lemondott a katasztrofális választási vereség után április 12-én. Az elnöki pozícióért Varju Lászlón kívül Bakk István és Nógrádi Róbert József indult a rendkívüli tisztújításon, de végül csak Varju László és Bakk István közül lehetett választani a június 3. és 7. között megtartott online szavazáson. Bakk István azonban visszalépett a jelöltségtől, így Varju László lesz a párt elnöke.

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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 4 komment

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tidal-wave-is-back
2026. június 08. 22:55
Azért csodálkozom, hogy ezt hogyan lehetett kinevezni bármiféle hatóság élére is az Orbán kormány idején...
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2
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Deplorable
2026. június 08. 22:40
Ismét civilizáltan: Biró Ferenc, te mocskos, hazug állat, anyáddal szórakozzál!
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2
0
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