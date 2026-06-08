„Ez eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben” – Magyar Péter párja papucsban flangált a Parlamentben

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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között a Magyar Péter párjáról közzétett fotó.
Szakács István blogger egy olyan fényképet tett közzé Facebook-oldalán, amelyen állítása szerint Szabó Ilona, Magyar Péter párja látható papucsban az Országház épületében. A blogger a fotóhoz az alábbi megjegyzést fűzte:
Az megvan, hogy Ilonka first lady papucsban dzsampol a Parlamentben?
(..) Lehet, hogy én vagyok régimódi, de a Parlament és a papucs párosítása eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben.”
A bejegyzéshez hozzászólók többsége is kifogásolta a lábbeli és az Országház protokolljának összeegyeztethetőségét. Volt, aki a Forsthoffer Ágnes által kicserélt házelnöki székre utalva ironikusan úgy fogalmazott: „Ha a vasalódeszka megfelel...”. De akadt olyan hozzászóló is, aki a kép hitelességén döbbent meg: „Te jó ég! Bárcsak AI lenne. De sajnos valódi kép.”
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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Nyitókép: Facebook / Szakács István
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