„Ez eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben” – Magyar Péter párja papucsban flangált a Parlamentben

Szakács István blogger egy olyan fényképet tett közzé Facebook-oldalán, amelyen állítása szerint Szabó Ilona, Magyar Péter párja látható papucsban az Országház épületében. A blogger a fotóhoz az alábbi megjegyzést fűzte:

Az megvan, hogy Ilonka first lady papucsban dzsampol a Parlamentben?

(..) Lehet, hogy én vagyok régimódi, de a Parlament és a papucs párosítása eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben.”