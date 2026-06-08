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papucs szabó ilona Magyar Péter parlament

„Ez eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben” – Magyar Péter párja papucsban flangált a Parlamentben

2026. június 08. 17:43

Nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között a Magyar Péter párjáról közzétett fotó.

2026. június 08. 17:43
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Szakács István blogger egy olyan fényképet tett közzé Facebook-oldalán, amelyen állítása szerint Szabó Ilona, Magyar Péter párja látható papucsban az Országház épületében. A blogger a fotóhoz az alábbi megjegyzést fűzte:

Az megvan, hogy Ilonka first lady papucsban dzsampol a Parlamentben? 

(..) Lehet, hogy én vagyok régimódi, de a Parlament és a papucs párosítása eddig nem szerepelt a protokollkönyvekben.”

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A bejegyzéshez hozzászólók többsége is kifogásolta a lábbeli és az Országház protokolljának összeegyeztethetőségét. Volt, aki a Forsthoffer Ágnes által kicserélt házelnöki székre utalva ironikusan úgy fogalmazott: „Ha a vasalódeszka megfelel...”. De akadt olyan hozzászóló is, aki a kép hitelességén döbbent meg: „Te jó ég! Bárcsak AI lenne. De sajnos valódi kép.”

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Nyitókép: Facebook / Szakács István

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Összesen 63 komment

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sagirdilsiz-2
2026. június 08. 18:21
LiliPeti Köztársaságban mindenkinek kötelező lesz a lapos sarok.
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Orange79
2026. június 08. 18:20
A proli akkor is proli marad ha milliárdokat lopkod össze.
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2
0
George P.
2026. június 08. 18:19
Mamuszka 2.0 petibóhóc b+, legyen már saját ötleted...
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2
0
survivor
2026. június 08. 18:19
Andrew76 Amilyen az ország, olyan a vezetője.
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1
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