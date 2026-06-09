Balatoni üdülő, budapesti lakás és külföldi nyugdíj-megtakarítások – ezt vallotta be Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt egészségügyi államtitkár vagyonnyilatkozata alapján elsősorban ingatlanokban és hosszú távú pénzügyi befektetésekben tartja vagyonát. A dokumentumban három ingatlan, egy személygépkocsi és egy motorkerékpár szerepel, emellett jelentős nyugdíj- és értékpapír-megtakarításokat is feltüntetett.

Hegedűs Zsolt tulajdonában van egy 78 négyzetméteres V. kerületi társasházi lakás fele, amelyet 2011-ben vásárolt. Emellett 50 százalékos tulajdonrésze van egy siófoki, 493 négyzetméteres telken álló, 120 négyzetméteres üdülőépületben, amelyhez 2021-ben ajándékozás útján jutott hozzá.

A vagyonnyilatkozatban szerepel továbbá egy balatonvilágosi, 522 négyzetméteres telken található, 120 négyzetméteres családi ház egyhatod része is, amelyet még 1995-ben vásároltak meg. Az ingóságok között egy Ford S-Max személygépkocsi és egy Aprilia SR GT 125 típusú motorkerékpár szerepel. A Fordot 2015 augusztusában vásárolta, míg a motorkerékpár 2025-ben került a tulajdonába.