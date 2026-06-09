Balatoni üdülő, budapesti lakás és külföldi nyugdíj-megtakarítások – ezt vallotta be Hegedűs Zsolt

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Budapesti lakás, balatoni ingatlanok és nemzetközi részvénybefektetések szerepelnek Hegedűs Zsolt vagyonnyilatkozatában. Az egészségügyi államtitkár jelentős nyugdíj-megtakarításokat is felhalmozott külföldi pénzügyi konstrukciókban.
Hegedűs Zsolt egészségügyi államtitkár vagyonnyilatkozata alapján elsősorban ingatlanokban és hosszú távú pénzügyi befektetésekben tartja vagyonát. A dokumentumban három ingatlan, egy személygépkocsi és egy motorkerékpár szerepel, emellett jelentős nyugdíj- és értékpapír-megtakarításokat is feltüntetett.
Hegedűs Zsolt tulajdonában van egy 78 négyzetméteres V. kerületi társasházi lakás fele, amelyet 2011-ben vásárolt. Emellett 50 százalékos tulajdonrésze van egy siófoki, 493 négyzetméteres telken álló, 120 négyzetméteres üdülőépületben, amelyhez 2021-ben ajándékozás útján jutott hozzá.
A vagyonnyilatkozatban szerepel továbbá egy balatonvilágosi, 522 négyzetméteres telken található, 120 négyzetméteres családi ház egyhatod része is, amelyet még 1995-ben vásároltak meg. Az ingóságok között egy Ford S-Max személygépkocsi és egy Aprilia SR GT 125 típusú motorkerékpár szerepel. A Fordot 2015 augusztusában vásárolta, míg a motorkerékpár 2025-ben került a tulajdonába.
Megtakarításai döntően nemzetközi befektetésekből és nyugdíjprogramokból állnak. A vagyonnyilatkozat szerint:
Ezek mellett 4 095 241 forint takarékbetétet, 1,5 millió forint készpénzt, 2 892 031 forint bankszámlapénzt, valamint 8 732 617 forintnak megfelelő devizás számlakövetelést tüntetett fel.
A tartozások között nem szerepel bankhitel vagy köztartozás, ugyanakkor egymillió forintos magánszeméllyel szembeni tartozást bevallott.
A vagyonnyilatkozat alapján Hegedűs Zsolt vagyona több lábon áll: a budapesti és balatoni ingatlanok mellett jelentős nemzetközi részvényindex-kitettséggel és külföldi nyugdíj-megtakarításokkal is rendelkezik, miközben adósságállománya mindössze egy egymillió forintos magántartozásból áll.
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