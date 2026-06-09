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Balatoni üdülő, budapesti lakás és külföldi nyugdíj-megtakarítások – ezt vallotta be Hegedűs Zsolt

2026. június 09. 00:22

Budapesti lakás, balatoni ingatlanok és nemzetközi részvénybefektetések szerepelnek Hegedűs Zsolt vagyonnyilatkozatában. Az egészségügyi államtitkár jelentős nyugdíj-megtakarításokat is felhalmozott külföldi pénzügyi konstrukciókban.

2026. június 09. 00:22
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Rimóczi Norbert

Hegedűs Zsolt egészségügyi államtitkár vagyonnyilatkozata alapján elsősorban ingatlanokban és hosszú távú pénzügyi befektetésekben tartja vagyonát. A dokumentumban három ingatlan, egy személygépkocsi és egy motorkerékpár szerepel, emellett jelentős nyugdíj- és értékpapír-megtakarításokat is feltüntetett. 

Hegedűs Zsolt tulajdonában van egy 78 négyzetméteres V. kerületi társasházi lakás fele, amelyet 2011-ben vásárolt. Emellett 50 százalékos tulajdonrésze van egy siófoki, 493 négyzetméteres telken álló, 120 négyzetméteres üdülőépületben, amelyhez 2021-ben ajándékozás útján jutott hozzá.

 A vagyonnyilatkozatban szerepel továbbá egy balatonvilágosi, 522 négyzetméteres telken található, 120 négyzetméteres családi ház egyhatod része is, amelyet még 1995-ben vásároltak meg.  Az ingóságok között egy Ford S-Max személygépkocsi és egy Aprilia SR GT 125 típusú motorkerékpár szerepel. A Fordot 2015 augusztusában vásárolta, míg a motorkerékpár 2025-ben került a tulajdonába. 

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Megtakarításai döntően nemzetközi befektetésekből és nyugdíjprogramokból állnak. A vagyonnyilatkozat szerint:

  • 80 954 euró értékű Vanguard S&P 500 befektetéssel rendelkezik a Revolut Investen keresztül; 
  • 84 906 euró értékű S&P 500 befektetése van az Interactive Brokersnél; 
  • 48 342 font értékű Aegon nyugdíjszámlát tart fenn; 
  • 25 896 font értékű People Pension nyugdíjszámlával rendelkezik. 

Ezek mellett 4 095 241 forint takarékbetétet, 1,5 millió forint készpénzt, 2 892 031 forint bankszámlapénzt, valamint 8 732 617 forintnak megfelelő devizás számlakövetelést tüntetett fel. 

A tartozások között nem szerepel bankhitel vagy köztartozás, ugyanakkor egymillió forintos magánszeméllyel szembeni tartozást bevallott. 

A vagyonnyilatkozat alapján Hegedűs Zsolt vagyona több lábon áll: a budapesti és balatoni ingatlanok mellett jelentős nemzetközi részvényindex-kitettséggel és külföldi nyugdíj-megtakarításokkal is rendelkezik, miközben adósságállománya mindössze egy egymillió forintos magántartozásból áll.

Nyitókép: Nyitókép: Képernyőkép / Facebook / Bohár Dániel

 

Összesen 1 komment

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rizotto
2026. június 09. 00:57
Ez teljesen lényegtelen. A probléma a miniszter stílusával és emberi minőségével van. Aki a nevét adja egy hétpróbás gazember kormányzásához, az maga azonosul vele.
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