Kiderült, mennyi vagyona volt május 9-én Magyar Péternek

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
Az Országgyűlés hivatalos hétfő este közzétették a parlament tagjainak vagyonnyilatkozatait, köztük Magyar Péter miniszterelnökét is. A vagyonnyilatkozatok leadásának határideje június 8. volt, ám a kormányfőre vonatkozó dokumentumban május 9., az új parlament magalakulásának dátuma van feltüntetve a vagyoni állapot időpontjaként.
A miniszterelnök vagyonnyilatkozata szerint továbbra is tulajdonában van egy 216 négyzetméteres XII. kerületi ingatlan, valamint egy 49 négyzetméter méretű szintén a kerületben elhelyezkedő lakás is.
A politikusnak emellett továbbra is a tulajdonában van egy balatonhenyei beépítetlen földterület. A miniszterelnök – ahogy korábban – most is mindössze egyetlen gépjárművet tüntetett fel, egy Volvo XC60 van a tulajdonában. Egyéb ingóságként egy Yamaha pianínó, valamint két festményt szerepel.
Magyar Péter vagyonnyilatkozatában több különböző értékpapírban tartott megtakarítást is feltüntetett: 10-10 millió forintot tart Accorde Abcus Abszolút Hozamú Alapban és OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Jegyben, 15 milliót OTP Prémium Befektetési jegyben, 35 ezer eurót OTP Euro Rövid Kötvényalapban, és ugyanennyit Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralapban. A miniszterelnöknek van egy db 4iG részvénye.
Magyar Péter ötmillió forint készpénzzel rendelkezik, hitelintézeti számlakövetelése 2,3 millió forint, devizában pedig 54 ezer euró. A miniszterelnöknek nincs tartozása.
Nyitóképet készítette: Hegedűs Róbert