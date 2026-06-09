Kiderült, mennyi vagyona volt május 9-én Magyar Péternek

Az Országgyűlés hivatalos hétfő este közzétették a parlament tagjainak vagyonnyilatkozatait, köztük Magyar Péter miniszterelnökét is. A vagyonnyilatkozatok leadásának határideje június 8. volt, ám a kormányfőre vonatkozó dokumentumban május 9., az új parlament magalakulásának dátuma van feltüntetve a vagyoni állapot időpontjaként.

A miniszterelnök vagyonnyilatkozata szerint továbbra is tulajdonában van egy 216 négyzetméteres XII. kerületi ingatlan, valamint egy 49 négyzetméter méretű szintén a kerületben elhelyezkedő lakás is.

A politikusnak emellett továbbra is a tulajdonában van egy balatonhenyei beépítetlen földterület. A miniszterelnök – ahogy korábban – most is mindössze egyetlen gépjárművet tüntetett fel, egy Volvo XC60 van a tulajdonában. Egyéb ingóságként egy Yamaha pianínó, valamint két festményt szerepel.