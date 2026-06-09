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vagyonnyilakozat Magyar Péter vagyon miniszterelnök

Kiderült, mennyi vagyona volt május 9-én Magyar Péternek

2026. június 09. 00:01

Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.

2026. június 09. 00:01
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Az Országgyűlés hivatalos hétfő este közzétették a parlament tagjainak vagyonnyilatkozatait, köztük Magyar Péter miniszterelnökét is. A vagyonnyilatkozatok leadásának határideje június 8. volt, ám a kormányfőre vonatkozó dokumentumban május 9., az új parlament magalakulásának dátuma van feltüntetve a vagyoni állapot időpontjaként. 

A miniszterelnök vagyonnyilatkozata szerint továbbra is tulajdonában van egy 216 négyzetméteres XII. kerületi ingatlan, valamint egy 49 négyzetméter méretű szintén a kerületben elhelyezkedő lakás is.  

A politikusnak emellett továbbra is a tulajdonában van egy balatonhenyei beépítetlen földterület. A miniszterelnök – ahogy korábban – most is mindössze egyetlen gépjárművet tüntetett fel, egy Volvo XC60 van a tulajdonában. Egyéb ingóságként egy Yamaha pianínó, valamint két festményt szerepel.

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Magyar Péter vagyonnyilatkozatában több különböző értékpapírban tartott megtakarítást is feltüntetett: 10-10 millió forintot tart Accorde Abcus Abszolút Hozamú Alapban és OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Jegyben, 15 milliót OTP Prémium Befektetési jegyben,  35 ezer eurót  OTP Euro Rövid Kötvényalapban, és ugyanennyit Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralapban. A miniszterelnöknek van egy db 4iG részvénye. 

Magyar Péter ötmillió forint készpénzzel rendelkezik, hitelintézeti számlakövetelése 2,3 millió forint, devizában pedig 54 ezer euró. A miniszterelnöknek nincs tartozása.

Nyitóképet készítette: Hegedűs Róbert

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
bagira004
•••
2026. június 09. 00:19 Szerkesztve
Több száz millió forint tőkét elhallgastja tőzsdén fondorlatos uton jutott hozzá . Vörösbáró.
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2
0
figyelő4322
2026. június 09. 00:09
Ja, szerintem ez bullshit. Sokkal nagyobb lehet a vagyona ennél. Csak az illegálisan, bennfentes kereskedéssel leakasztott pénz is óriási volt. A kampányát meg persze nem a saját pénzéből finanszírozta. Dőlt a lé a brüsszeli globalistáktól, meg persze az aranybudis kijevi maffiától!
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0
isler111
2026. június 09. 00:08
A Tisza szektán kívül van olyan hülye ki ezt elhiszi???? A benfektes kereskedésből származó százmilliók sincsenek bevallva!!! Az Ukrajnából kapott milliók (hetente) azok hol vannak????
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3
0
isler111
2026. június 09. 00:06
Az Ukrán pénzek miért nincsenek bevallva???
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3
0
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