Hátast dobtak a régió országaiban, amikor meglátták ezt a térképet: erre minden magyar büszke lehet

Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)
A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.
Az inflációról szóló közbeszéd hatásaira hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza.
Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében az inflációról szóló közbeszéd változásaira hívta fel a figyelmet.
A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.
A közgazdász szerint korábban, amikor Magyarországon magas volt az infláció, a téma kiemelt figyelmet kapott: naponta számos helyről érkeztek elemzések és kritikák arról, mi okozza az áremelkedést, és ki viseli érte a felelősséget. Úgy látja azonban, hogy most, amikor a hazai inflációs mutató a régió egyik legkedvezőbb értékét mutatja – az osztrák adatnál is csak minimálisan magasabb –, a kérdés már jóval kisebb hangsúlyt kap a nyilvánosságban.
Sebestyén Géza ezt a jelenséget a médiában és a közéleti szereplők egy részénél tapasztalható szelektív érdeklődéssel magyarázza. Megfogalmazása szerint vannak, akik számára elsősorban a kedvezőtlen hírek számítanak hírértékűnek, míg a pozitív fejlemények háttérbe szorulnak.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP