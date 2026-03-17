Újabb többmilliós támogatás kérhető otthonfelújításra

Meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő Energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási igények összértéke – írja az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján a Magyar Nemzet.

Az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább 30 százalékkal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket. A részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágniuk a fejlesztésekbe.