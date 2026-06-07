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Munkáspárt Nagy-Britannia Peter Mandelson Keir Starmer Jeffrey Epstein Egyesült Királyság

Az Epstein-ügy brit leágazása: továbbra sem nyilvános a Mandelson-botrány több kulcsfontosságú irata

2026. június 07. 20:46

Hiába hoztak nyilvánosságra több mint 1500 oldalnyi dokumentumot Peter Mandelson volt washingtoni brit nagykövet kinevezéséről, a legfontosabb kérdésekre továbbra sincs válasz.

2026. június 07. 20:46
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A brit parlament februárban döntött arról, hogy nyilvánosságra kell hozni azokat a dokumentumokat, amelyek Peter Mandelson washingtoni nagykövetté történő kinevezésének körülményeit rögzítik – írja a BBC. A politikust tavaly menesztette a posztról Keir Starmer miniszterelnök, miután az Egyesült Államokban ismét reflektorfénybe került kapcsolata a néhai Jeffrey Epsteinnel, az elítélt szexuális bűnözővel és emberkereskedővel.

A hét elején közzétett iratanyag ugyan jelentős betekintést nyújt a háttérfolyamatokba, de több lényeges részlet továbbra is fehér foltként jelenik meg az ügyben.

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Eltűnt üzenetek és hiányzó telefonok

A BBC szerint a dokumentumok több mint 160 oldalnyi WhatsApp- és egyéb üzenetváltást tartalmaznak Mandelson, valamint kormányzati tisztviselők és miniszterek között. Ugyanakkor számos kommunikáció nem került nyilvánosságra.

Mandelson például nem adta át saját mobiltelefonját a vizsgálatot végző tisztviselőknek, így annak tartalma nem szerepel az iratok között. Több fontos szereplő esetében szintén hiányos a kép: Morgan McSweeney, Starmer korábbi kabinetfőnöke például arra hivatkozott, hogy ellopták a szolgálati telefonját, amelyet azóta sem találtak meg.

További üzeneteket pedig, nemzetbiztonsági és diplomáciai okokra hivatkozva, kitakartak a nyilvánosságra hozott dokumentumokból.

Miért ellenezte az átvilágítást végző szerv a kinevezést?

Különösen érdekes kérdés, hogy a nemzetbiztonsági biztonsági átvilágítást végző brit hivatal állítólag nem támogatta Mandelson kinevezését. A kormány elismerte, hogy a Külügyminisztérium végül az illetékes biztonsági szervezet ajánlásával szembemenve adta meg számára

  • a diplomáciai pozícióval járó legmagasabb szintű biztonsági hozzáférést, és
  • a potenciálisan államtitkokhoz is hozzáférést biztosító engedélyeket.

A BBC szerint azonban sem az értékelő lap, sem az átvilágítás összefoglaló dokumentuma nem szerepel a nyilvánosságra hozott anyagok között, így továbbra sem ismert, pontosan milyen aggályok merültek fel Mandelsonnal kapcsolatban az ellenőrzés során.

Epstein-faktor: továbbra is sok a homályos részlet

A legnagyobb figyelmet a botrányban továbbra is Mandelson és a néhai Jeffrey Epstein kapcsolata kapja. Korábban maga Keir Starmer is azzal vádolta a politikust, hogy nem tárta fel teljes körűen a kapcsolat természetét a kinevezése előtt.

A dokumentumokból kiderül, hogy McSweeney több kiegészítő kérdést is feltett Mandelsonnak Epsteinnel kapcsolatban, válaszait azonban nem hozták nyilvánosságra. A BBC szerint ezek az iratok jelenleg visszatartott dokumentumok között szerepelnek, részben azért, mert a londoni rendőrség vizsgálatot folytat az ügyben. Mandelson továbbra is tagadja a vele szemben felmerült vádakat.

A hatóságok egyébként korábban többször kérték a brit kormányt, hogy lehetőleg ne hozza nyilvánosságra az iratokat, mert szerintük azok hátráltathatják a nyomozást. Valószínűleg most az ő kérésükre maradtak ki bizonyos részletek a közzétett iratokból, bár erre vonatkozóan továbbra sincs hivatalos állásfoglalás.

Rejtélyes aggodalmak a Chagos-szigetek ügyében

A nyilvánosságra került üzenetek egy másik érdekes részletre is rávilágítottak. Mandelson 2025 januárjában, Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete előtt aggodalmát fejezte ki a Chagos-szigetekkel kapcsolatos brit tervek miatt.

A brit kormány akkor éppen azt a diplomáciai és politikai szempontból is sokak által bírált, illetve indokolatlannak tartott lépést készítette elő, amelynek keretében végül átadta a szigetcsoport feletti fennhatóságot az azt ezelőtt sohasem birtokló Mauritiusnak, miközben a stratégiai jelentőségű Diego Garcia katonai bázist több milliárd fontért vették bérbe az új tulajdonostól. Mandelson egy üzenetváltás során ezzel kapcsolatban azt írta:

Kezdek nagyon aggódni a Chagos-szigetek miatt.”

A BBC szerint azonban az ezt követő öt üzenetet teljes egészében kitakarták, így nem tudni, pontosan mire utalt a volt nagykövet.

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Fotó: X

 

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