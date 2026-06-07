Az Epstein-ügy brit leágazása: továbbra sem nyilvános a Mandelson-botrány több kulcsfontosságú irata

A legnagyobb figyelmet a botrányban továbbra is Mandelson és a néhai Jeffrey Epstein kapcsolata kapja. Korábban maga Keir Starmer is azzal vádolta a politikust, hogy nem tárta fel teljes körűen a kapcsolat természetét a kinevezése előtt.

A dokumentumokból kiderül, hogy McSweeney több kiegészítő kérdést is feltett Mandelsonnak Epsteinnel kapcsolatban, válaszait azonban nem hozták nyilvánosságra. A BBC szerint ezek az iratok jelenleg visszatartott dokumentumok között szerepelnek, részben azért, mert a londoni rendőrség vizsgálatot folytat az ügyben. Mandelson továbbra is tagadja a vele szemben felmerült vádakat.

A hatóságok egyébként korábban többször kérték a brit kormányt, hogy lehetőleg ne hozza nyilvánosságra az iratokat, mert szerintük azok hátráltathatják a nyomozást. Valószínűleg most az ő kérésükre maradtak ki bizonyos részletek a közzétett iratokból, bár erre vonatkozóan továbbra sincs hivatalos állásfoglalás.