Zelenszkij szövetsége lehet az új NATO-főtitkár

Keir Starmer fontolgatja, hogy a jövőben a NATO főtitkári posztját töltse be – számolt be a Telegraph az Observer értesülésére hivatkozva.

A hírek szerint a miniszterelnök, aki a múlt héten jelentette be lemondását, érdeklődik az iránt a tisztség iránt, amelyet jelenleg Mark Rutte, Hollandia volt miniszterelnöke tölt be.