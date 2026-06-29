Zelenszkij szövetsége lehet az új NATO-főtitkár

Keir Starmer szövetségesei azzal érvelnek, hogy a G7-csúcstalálkozó során az európai vezetők nagy tiszteletben tartották őt, és szoros kapcsolatokat ápolt Volodimir Zelenszkijjel, az ukrán elnökkel is.
Az Observer szerint azonban egy ilyen szerep olyan politikai alkuk megkötését igényelné, amelyekre Starmer képtelen. Emellett egyértelmű kormányzati támogatásra is szüksége lenne ahhoz, hogy esélye legyen a pozícióra.
A miniszterelnököt éppen azért kritizálták, mert túl sok időt szentelt a nemzetközi ügyeknek, és nem fordított elegendő figyelmet a belföldi kérdésekre. Többet és messzebbre utazott, mint bármely más brit vezető a hivatalos történelem során. Kormányzásának első 17 hónapja alatt Keir Starmer két és fél hónapot töltött külföldön.