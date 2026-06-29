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NATO Ukrajna Keir Starmer

Zelenszkij szövetsége lehet az új NATO-főtitkár

2026. június 29. 07:22

A brit miniszterelnök a lemondása után már ki is nézte az új pozícióját.

2026. június 29. 07:22
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Keir Starmer fontolgatja, hogy a jövőben a NATO főtitkári posztját töltse be – számolt be a Telegraph az Observer értesülésére hivatkozva. 

A hírek szerint a miniszterelnök, aki a múlt héten jelentette be lemondását, érdeklődik az iránt a tisztség iránt, amelyet jelenleg Mark Rutte, Hollandia volt miniszterelnöke tölt be.

A NATO főtitkári posztja 2028-ban megüresedik, hacsak Mark Rutte mandátumát az összes tagállam egyetértésével nem hosszabbítják meg.

Keir Starmer szövetségesei azzal érvelnek, hogy a G7-csúcstalálkozó során az európai vezetők nagy tiszteletben tartották őt, és szoros kapcsolatokat ápolt Volodimir Zelenszkijjel, az ukrán elnökkel is. 

Az Observer szerint azonban egy ilyen szerep olyan politikai alkuk megkötését igényelné, amelyekre Starmer képtelen. Emellett egyértelmű kormányzati támogatásra is szüksége lenne ahhoz, hogy esélye legyen a pozícióra.

A miniszterelnököt éppen azért kritizálták, mert túl sok időt szentelt a nemzetközi ügyeknek, és nem fordított elegendő figyelmet a belföldi kérdésekre. Többet és messzebbre utazott, mint bármely más brit vezető a hivatalos történelem során. Kormányzásának első 17 hónapja alatt Keir Starmer  két és fél hónapot töltött külföldön.

A NATO-főtitkár kiválasztásának folyamata a NATO-tagállamokkal folytatott informális diplomáciai találkozók sorozatát foglalja magában, míg a végső döntéshez mind a 32 tagállam hozzájárulása szükséges.

Nyitókép: Toby Shepheard / AFP

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Összesen 32 komment

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fatman
2026. június 29. 10:52
szánalmas, mocskos fasz... javaslom az utcasöprést...
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2
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ben2
2026. június 29. 10:47
Majd a Blackrock eldönti.
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0
0
Medici
2026. június 29. 10:45
Ilyent már láttunk Szovjetunió főtitkári szereposztásban. Brezsnyev után Csernyenko.
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NovaTerra
2026. június 29. 10:30
Ő is lenne olyan rossz, mint a holland. Nem sok minden változna.
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