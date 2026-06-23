Keir Starmer tanulságos bukása: a britek egyre könnyebben szabadulnak meg a vezetőiktől

A legtöbb elemző megegyezik abban, hogy az eredetileg jogász Starmer teljesen elveszett volt a pártpoltikában. Felemelkedése nagyrészt annak volt köszönhető, hogy tökéletes ellentéte volt a karizmatikus, de problematikus Jeremy Corbynnak. Starmer szabálykövető emberi jogi ügyvéd volt, aki 2015-ben lett először képviselő, és makulátlan volt a politikai előélete. Ezzel szemben Corbyn például egy alkalommal a Hamász és a Hezbollah tagjait a barátainak nevezte. Azonban a makulátlan előélet elősorban a tapasztalatlanságnak volt köszönhető, és ez lett Starmer veszte. Nem tudta megtanulni, hogyan állítsa a saját oldalára a pártjának a tagjait, és ennek köszönhetően a bizalmatlanság levegője vette őt körül.

Nemzetközi porondon jobban tudott teljesíteni, meglepően jó kapcsolatot ápolt Trumppal, és láthatóan kijött más nyugat-európai vezetőkkel is. Azonban ez nem segített neki otthon.

Ahogy James Kirkup elemző írta: talán a legnagyobb baj Starmerrel az volt, hogy egyszerűen nem volt ötlete, hogy mit kellene csinálnia. Kirkup szerint csak egy kicsit kellett volna javítania a helyzeten, ahhoz, hogy sikeres legyen a miniszterelnöksége, de meg sem próbálta.