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downing street keir starmer bbc news andy burnham munkáspárt

Már be is jelentkezett Starmer utódja: ő Andy Burnham, aki Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet

2026. június 22. 14:47

Starmer lemondása után Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért.

2026. június 22. 14:47
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Andy Burnham már korábban is megpróbálta elnyerni a Munkáspárt vezetői posztját – kétszer indult, de mindkétszer alulmaradt – írja a BBC News a poltikus portréjában. 

Most azonban talán a harmadik alkalom hozhat szerencsét: Keir Starmer lemondása és az a tény, hogy számos munkáspárti képviselő a Makerfield új képviselője mellé állt, utat nyit Burnham esetleges miniszterelnöki kinevezése előtt.

Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért, és esélyeit tovább növeli Wes Streeting támogatása – Starmer egykori egészségügyi miniszteréé, aki maga is szívesen indult volna a legfőbb tisztségért.

Burnham első nagy akadályát a Downing Street felé vezető úton a múlt héten sikerült leküzdenie, amikor megnyerte a Makerfield-i pótválasztást, legyőzve a Reform UK kihívóját, aki ugyan a második helyen végzett, de több mint 9 000 szavazattal maradt el a Munkáspárttól.

A volt Greater Manchester-i polgármester a Munkáspárt szavazati arányát a 2024-es általános választásokon elért 45%-ról közel 55%-ra növelte.

Munkásosztályból a Munkáspártba

Burnham 14 éves korában csatlakozott a Munkáspárthoz, miután mély benyomást tett rá a BBC „Boys from the Blackstuff” című tévésorozata, amely a liverpooli munkanélküliek életét mutatta be.

Burnham és két testvére voltak az elsők a családban, akik egyetemre mentek; Andy anglisztikát tanult Cambridge-ben. Diplomája megszerzése után az újságírásban kezdte pályafutását, olyan szaklapoknál dolgozott, mint a Tank World és a Passenger World Management.

Húszas évei elején kapta meg első politikai lehetőségét: kutatóként dolgozott a néhai Tessa Jowell mellett, aki akkor Dulwich és West Norwood képviselője volt, és később Tony Blair, majd Gordon Brown kormányában miniszter lett.

Burnham gyorsan emelkedett a ranglétrán: Chris Smith kulturális miniszter különleges tanácsadója lett, mielőtt 2001-ben szülővárosa, a Greater Manchester-i Leigh képviselőjévé választották.

Először Blair kormányában töltött be alminiszteri tisztséget, majd Brown kormányában csatlakozott a kabinethez kincstári főtitkárként, később pedig kulturális, illetve egészségügyi miniszterként.

2010-ben, miután Brown a Munkáspárt általános választási veresége után lemondott, Burnham indult a párt elnöki posztjáért. Az öt jelölt közül a negyedik helyen végzett.


2015-ben újra megpróbálta, de ezúttal Jeremy Corbyn győzte le.

Burnham kritikusai szélkakasnak bélyegezték, akinek a nézetei a politikai szél irányával változnak, hogy a legnagyobb esélyt biztosítsák a sikerre.

A brexit-népszavazás során az EU-ban maradás támogatójaként kifejezte azt a vágyát, hogy még élete során lássa az Egyesült Királyság újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.

Ugyanakkor annak ellenére, hogy nemrégiben ismételten kifejtette: „hosszú távon” indokolt lenne az újracsatlakozás, kijelentette, hogy a Makerfield-i időközi választáson – amely egy olyan körzetben zajlik, ahol a választók túlnyomórészt a Brexit mellett szavaztak – nem fogja ezt támogatni.

Corbyn árnyékkormányában árnyékbelügyminiszterként szolgált, annak ellenére, hogy a párt blairi közép-jobb szárnyához sorolták.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

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Összesen 9 komment

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martens
2026. június 22. 16:42
Gondolom, hasonló hülye gyerek.
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NeMá
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2026. június 22. 16:41 Szerkesztve
Azt a teremburáját! Ez kiköpött Kamu Geli :)
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RWG1
2026. június 22. 16:37
Munkáspárt!? Migráns és buzipárt!!
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westend
2026. június 22. 15:53
szóval egy újabb gerinctelen féreg a brit moslékoldalon. Vajon a brit választók mikor ébrednek fel hogy a 'munkás'-pártjuk épp a dolgozó tömegek érdekei ellenében működik?
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