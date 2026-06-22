Már be is jelentkezett Starmer utódja: ő Andy Burnham, aki Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet

Andy Burnham már korábban is megpróbálta elnyerni a Munkáspárt vezetői posztját – kétszer indult, de mindkétszer alulmaradt – írja a BBC News a poltikus portréjában.

Most azonban talán a harmadik alkalom hozhat szerencsét: Keir Starmer lemondása és az a tény, hogy számos munkáspárti képviselő a Makerfield új képviselője mellé állt, utat nyit Burnham esetleges miniszterelnöki kinevezése előtt.

Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért, és esélyeit tovább növeli Wes Streeting támogatása – Starmer egykori egészségügyi miniszteréé, aki maga is szívesen indult volna a legfőbb tisztségért.