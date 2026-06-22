Már be is jelentkezett Starmer utódja: ő Andy Burnham, aki Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet

A Financial Times szerint az AfD a náci időket idézi azzal, hogy nem kedveli a Bauhaust
Az AfD szerint az építészeti stílus szimplán csúnya.
Starmer lemondása után Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért.
Andy Burnham már korábban is megpróbálta elnyerni a Munkáspárt vezetői posztját – kétszer indult, de mindkétszer alulmaradt – írja a BBC News a poltikus portréjában.
Most azonban talán a harmadik alkalom hozhat szerencsét: Keir Starmer lemondása és az a tény, hogy számos munkáspárti képviselő a Makerfield új képviselője mellé állt, utat nyit Burnham esetleges miniszterelnöki kinevezése előtt.
Burnham megerősítette, hogy indulni szándékozik a pártelnöki posztért, és esélyeit tovább növeli Wes Streeting támogatása – Starmer egykori egészségügyi miniszteréé, aki maga is szívesen indult volna a legfőbb tisztségért.
Burnham első nagy akadályát a Downing Street felé vezető úton a múlt héten sikerült leküzdenie, amikor megnyerte a Makerfield-i pótválasztást, legyőzve a Reform UK kihívóját, aki ugyan a második helyen végzett, de több mint 9 000 szavazattal maradt el a Munkáspárttól.
A volt Greater Manchester-i polgármester a Munkáspárt szavazati arányát a 2024-es általános választásokon elért 45%-ról közel 55%-ra növelte.
Burnham 14 éves korában csatlakozott a Munkáspárthoz, miután mély benyomást tett rá a BBC „Boys from the Blackstuff” című tévésorozata, amely a liverpooli munkanélküliek életét mutatta be.
Burnham és két testvére voltak az elsők a családban, akik egyetemre mentek; Andy anglisztikát tanult Cambridge-ben. Diplomája megszerzése után az újságírásban kezdte pályafutását, olyan szaklapoknál dolgozott, mint a Tank World és a Passenger World Management.
Húszas évei elején kapta meg első politikai lehetőségét: kutatóként dolgozott a néhai Tessa Jowell mellett, aki akkor Dulwich és West Norwood képviselője volt, és később Tony Blair, majd Gordon Brown kormányában miniszter lett.
Burnham gyorsan emelkedett a ranglétrán: Chris Smith kulturális miniszter különleges tanácsadója lett, mielőtt 2001-ben szülővárosa, a Greater Manchester-i Leigh képviselőjévé választották.
Először Blair kormányában töltött be alminiszteri tisztséget, majd Brown kormányában csatlakozott a kabinethez kincstári főtitkárként, később pedig kulturális, illetve egészségügyi miniszterként.
2010-ben, miután Brown a Munkáspárt általános választási veresége után lemondott, Burnham indult a párt elnöki posztjáért. Az öt jelölt közül a negyedik helyen végzett.
2015-ben újra megpróbálta, de ezúttal Jeremy Corbyn győzte le.
Burnham kritikusai szélkakasnak bélyegezték, akinek a nézetei a politikai szél irányával változnak, hogy a legnagyobb esélyt biztosítsák a sikerre.
A brexit-népszavazás során az EU-ban maradás támogatójaként kifejezte azt a vágyát, hogy még élete során lássa az Egyesült Királyság újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.
Ugyanakkor annak ellenére, hogy nemrégiben ismételten kifejtette: „hosszú távon” indokolt lenne az újracsatlakozás, kijelentette, hogy a Makerfield-i időközi választáson – amely egy olyan körzetben zajlik, ahol a választók túlnyomórészt a Brexit mellett szavaztak – nem fogja ezt támogatni.
Corbyn árnyékkormányában árnyékbelügyminiszterként szolgált, annak ellenére, hogy a párt blairi közép-jobb szárnyához sorolták.
Nyitókép: Darren Staples / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az AfD szerint az építészeti stílus szimplán csúnya.