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Nagy-Britannia III. Károly Vilmos herceg

Kiderült, mennyi adót fizet Károly brit király és a fia

2026. június 26. 14:10

Több százmillió fontot költenek a brit uralkodóházra a következő években.

2026. június 26. 14:10
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III. Károly király az első brit uralkodó, aki nyilvánosságra hozta adózását: eszerint 12,9 millió font adót fizetett a 2024-2025-ös időszakban. A király által fizetett adók szintje Károlyt a 100 legnagyobb brit adófizető közé sorolja – közölte a BBC.

Fia, Vilmos walesi herceg kijelentette, hogy 7,76 millió font adót fizetett ugyanezen időszakban, derül ki az éves királyi jelentésből és beszámolóból. A király és Vilmos herceg által önkéntesen befizetett adó összegének közzététele mindkettejük személyes döntése volt a hivatalaik szerint. A Buckingham-palota a lépést az átláthatóság növelésének nevezte, és céljuk az „elszámoltathatóság szélesebb körű megértésének ösztönzése” volt.

Eközben a beszámolók azt mutatják, hogy a királyi háztartás éves közfinanszírozásának fő forrása – az uralkodónak járó támogatás központi eleme – 

három éven belül majdnem megduplázódik, 2027-28-ra közel 100 millió fontra.

A 2024-25-ös támogatás 86,3 millió font volt, amelyből 51,8 millió font az alapvető kiadásokra, további 34,5 millió font pedig a Buckingham-palota felújítására fordítódik. Amikor ez a munka befejeződik, a teljes összeg 137,9 millió fontról 99,9 millió fontra csökken, de ez is jelentősen magasabb lesz, mint a korábbi években. Ez a támogatás a monarchia működési költségeit fedezi, beleértve a személyzetet, a királyi eseményekre való utazást és a hivatalos háztartási kiadásokat, például a fogadásokat és a paloták fenntartását.

Amióta Károly 2022-ben uralkodóvá, Vilmos pedig walesi herceggé vált, az apa és fia által befizetett adóösszeg meghaladta az 50 millió fontot. Bár az új adatok azt mutatják, hogy az uralkodó fizette a legmagasabb adókulcsot, nem adnak részletes lebontást arról, hogyan számították ki az adót.

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Nyitókép:  Károly egy cardiffi felvonulás megtekintésén 2022. július 5-én  (forrás: Ashley Crowden / AFP / POOL)

Összesen 1 komment

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Gubbio
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2026. június 26. 14:36 Szerkesztve
Operettkirály, operettkirályság. Osztogatják a demokráciát jobbra, balra, miközben ők évszázadokon keresztül felmentettek alóla. A birka angoloknak tetszik, még fenn is tartják a sok léhűtőt.
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