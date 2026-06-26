Kiderült, mennyi adót fizet Károly brit király és a fia

III. Károly király az első brit uralkodó, aki nyilvánosságra hozta adózását: eszerint 12,9 millió font adót fizetett a 2024-2025-ös időszakban. A király által fizetett adók szintje Károlyt a 100 legnagyobb brit adófizető közé sorolja – közölte a BBC.

Fia, Vilmos walesi herceg kijelentette, hogy 7,76 millió font adót fizetett ugyanezen időszakban, derül ki az éves királyi jelentésből és beszámolóból. A király és Vilmos herceg által önkéntesen befizetett adó összegének közzététele mindkettejük személyes döntése volt a hivatalaik szerint. A Buckingham-palota a lépést az átláthatóság növelésének nevezte, és céljuk az „elszámoltathatóság szélesebb körű megértésének ösztönzése” volt.