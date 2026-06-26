Kiderült, mennyi adót fizet Károly brit király és a fia

Károly király Trumpnál: a brit uralkodó a Fehér Ház felgyújtásával viccelődött
Megjegyezte, ha Trump bármikor kapcsolatba akar lépni vele, „csak csengessen”.
Több százmillió fontot költenek a brit uralkodóházra a következő években.
III. Károly király az első brit uralkodó, aki nyilvánosságra hozta adózását: eszerint 12,9 millió font adót fizetett a 2024-2025-ös időszakban. A király által fizetett adók szintje Károlyt a 100 legnagyobb brit adófizető közé sorolja – közölte a BBC.
Fia, Vilmos walesi herceg kijelentette, hogy 7,76 millió font adót fizetett ugyanezen időszakban, derül ki az éves királyi jelentésből és beszámolóból. A király és Vilmos herceg által önkéntesen befizetett adó összegének közzététele mindkettejük személyes döntése volt a hivatalaik szerint. A Buckingham-palota a lépést az átláthatóság növelésének nevezte, és céljuk az „elszámoltathatóság szélesebb körű megértésének ösztönzése” volt.
Eközben a beszámolók azt mutatják, hogy a királyi háztartás éves közfinanszírozásának fő forrása – az uralkodónak járó támogatás központi eleme –
három éven belül majdnem megduplázódik, 2027-28-ra közel 100 millió fontra.
A 2024-25-ös támogatás 86,3 millió font volt, amelyből 51,8 millió font az alapvető kiadásokra, további 34,5 millió font pedig a Buckingham-palota felújítására fordítódik. Amikor ez a munka befejeződik, a teljes összeg 137,9 millió fontról 99,9 millió fontra csökken, de ez is jelentősen magasabb lesz, mint a korábbi években. Ez a támogatás a monarchia működési költségeit fedezi, beleértve a személyzetet, a királyi eseményekre való utazást és a hivatalos háztartási kiadásokat, például a fogadásokat és a paloták fenntartását.
Amióta Károly 2022-ben uralkodóvá, Vilmos pedig walesi herceggé vált, az apa és fia által befizetett adóösszeg meghaladta az 50 millió fontot. Bár az új adatok azt mutatják, hogy az uralkodó fizette a legmagasabb adókulcsot, nem adnak részletes lebontást arról, hogyan számították ki az adót.
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Nyitókép: Károly egy cardiffi felvonulás megtekintésén 2022. július 5-én (forrás: Ashley Crowden / AFP / POOL)