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Munkáspárt Nagy-Britannia Keir Starmer

Tarolt a brit Munkáspárt új sztárja, kiütheti a miniszterelnököt is

2026. június 19. 08:42

A brit munkáspárti Andy Burnham hatalmas többséggel nyerte meg a kulcsfontosságú makerfieldi időközi választást, megnyitva az utat a most Keir Starmer által betöltött miniszterelnöki pozícióhoz is.

2026. június 19. 08:42
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Manchester munkáspárti polgármestere 9231 szavazattal kapott többet a Nigel Farage-féle Reform UK jelöltjénél, Robert Kenyonnál, az új radikális jobboldali Restore Britain párt pedig a harmadik helyen végzett. A Konzervatív Párt jelöltje mindössze 2,2 százaléknyi szavazatot kapott. A Munkáspárt a szavazatok 54%-át szerezte meg a Reform UK 35%-ával szemben, míg a Restore Britain 7%-ot szerzett. A részvételi arány 58,75% volt – írja a Guardian.

Győzelmi beszédében Burnham azt mondta, hogy az eredmény „fordulópont lehet”, és hogy 

az emberek „a változásra szavaztak, több hatalomra szavaztak Észak-Anglia számára, miközben Westminster elfelejtette őket”,

utalva a londoni politika elitizmusára.

Burnham szerint ez a Munkáspárt „utolsó esélye a változásra”, hozzátéve: „Nem lesz második esély, de a mai esti eredmény alapján most egy új, egységen és reményen alapuló politikát építhetünk, elfordulva attól az úttól, amely egy olyan megosztott politikához vezet, amilyet az Egyesült Államokban látunk. (...) Vissza kell terelnünk ezt az országot a helyes útra, újra össze kell hoznunk az embereket és működésbe kell hoznunk a dolgokat”.

Az időközi választás után Burnham indulni fog a brit miniszterelnökségért a Guardian szerint, 

kihívva a mostani párttársát, Keir Starmer kormányfőt.

Szövetségesei azonban úgy vélik: Starmernek időt kell adni arra, hogy kidolgozza a távozásának ütemtervét – derült ki csütörtökön a Guardianből. Csapatának néhány tagja már lebeszélte a minisztereket arról, hogy már ezen a hétvégén lemondjanak, megakadályozva a kormány káoszba süllyedését.

Az a tény, hogy Burnham 6100 szavazattal több szavazatot kapott, mint a jobboldali Reform és a Restore együttvéve, jelentősen megerősíti harcát a kormányfői székért a Munkáspárt képviselői és tagjai körében – hívja fel a figyelmet a Guardian.

 

Fotón: Andy Burnham a választás estéjén, két másik versengő képviselőjelölt között (Oli SCARFF / AFP)

 

Összesen 1 komment

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angie1
2026. június 19. 08:58
Itt is bevásárolták a globalisták a szavazatokat.
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