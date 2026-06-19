Tarolt a brit Munkáspárt új sztárja, kiütheti a miniszterelnököt is

Manchester munkáspárti polgármestere 9231 szavazattal kapott többet a Nigel Farage-féle Reform UK jelöltjénél, Robert Kenyonnál, az új radikális jobboldali Restore Britain párt pedig a harmadik helyen végzett. A Konzervatív Párt jelöltje mindössze 2,2 százaléknyi szavazatot kapott. A Munkáspárt a szavazatok 54%-át szerezte meg a Reform UK 35%-ával szemben, míg a Restore Britain 7%-ot szerzett. A részvételi arány 58,75% volt – írja a Guardian.

Győzelmi beszédében Burnham azt mondta, hogy az eredmény „fordulópont lehet”, és hogy