Károly király Trumpnál: a brit uralkodó a Fehér Ház felgyújtásával viccelődött

Király a (Fehér) Házban: Trump Károlyt fogadta, ebből még lehetnek protokolláris izgalmak
A brit miniszterelnökkel fagyos a viszony, de a királyt nem győzi dicsérni az amerikai elnök.
Megjegyezte, ha Trump bármikor kapcsolatba akar lépni vele, „csak csengessen".
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, III. Károly brit király és felesége, Kamilla királyné hétfőn négynapos látogatásra érkezett az USA-ba, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. A királyi párt Donald Trump amerikai elnök és a First Lady, Melania Trump a Fehér Házban fogadta.
A kedd este tartott közös banketten a brit uralkodó beszédében megemlékezett a két ország összefonódó történelmi múltjáról, és beszélt a jelenlegi nehézségekről, amelyekkel közösen kell szembenézniük, köztük az ukrajnai háborúról.
Ezt követően néhány humoros megjegyzést is megengedett magának; többek között a Fehér Ház felgyújtásával viccelődött.
Donald Trump második elnöki ciklusát „történelmi jelentőségűnek” nevezte, és megjegyezte, örömmel tért vissza „ebbe a csodálatos épületbe, az önök demokráciájának szívébe.” Majd tréfásan megjegyezte, hogy észrevette a „keleti szárny átalakításait”, hozzátéve, hogy
a britek már tettek egy saját kísérletet a „Fehér Ház ingatlanfejlesztésére 1814-ben”, amikor brit erők felgyújtották az épületet.
Megemlítette azokat az államokat és városokat is – köztük Charlestont és Annapolist –, amelyeket brit uralkodókról neveztek el, és Trumpnak ajándékozott egy harangot, amely a HMS Trump nevű királyi haditengerészeti tengeralattjárón függött, amely a második világháborúban a csendes-óceáni hadszíntéren harcolt, majd hozzátette: „Ha bármikor kapcsolatba akarna lépni velünk, csak csengessen.”
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP