04. 29.
szerda
Károly király Trumpnál: a brit uralkodó a Fehér Ház felgyújtásával viccelődött

2026. április 29. 09:25

Megjegyezte, ha Trump bármikor kapcsolatba akar lépni vele, „csak csengessen”.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, III. Károly brit király és felesége, Kamilla királyné hétfőn négynapos látogatásra érkezett az USA-ba, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. A királyi párt Donald Trump amerikai elnök és a First Lady, Melania Trump a Fehér Házban fogadta.

A kedd este tartott közös banketten a brit uralkodó beszédében megemlékezett a két ország összefonódó történelmi múltjáról, és beszélt a jelenlegi nehézségekről, amelyekkel közösen kell szembenézniük, köztük az ukrajnai háborúról.

Ezt követően néhány humoros megjegyzést is megengedett magának; többek között a Fehér Ház felgyújtásával viccelődött.

Donald Trump második elnöki ciklusát „történelmi jelentőségűnek” nevezte, és megjegyezte, örömmel tért vissza „ebbe a csodálatos épületbe, az önök demokráciájának szívébe.” Majd tréfásan megjegyezte, hogy észrevette a „keleti szárny átalakításait”, hozzátéve, hogy 

a britek már tettek egy saját kísérletet a „Fehér Ház ingatlanfejlesztésére 1814-ben”, amikor brit erők felgyújtották az épületet.

Megemlítette azokat az államokat és városokat is – köztük Charlestont és Annapolist –, amelyeket brit uralkodókról neveztek el, és Trumpnak ajándékozott egy harangot, amely a HMS Trump nevű királyi haditengerészeti tengeralattjárón függött, amely a második világháborúban a csendes-óceáni hadszíntéren harcolt, majd hozzátette: „Ha bármikor kapcsolatba akarna lépni velünk, csak csengessen.”

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bi Tang Tomee
2026. április 29. 10:47
Károly és az egész bohóc pereputtya 1000 szállal kötődik a Rotschildekhez és a City-hez. Szinte biztos, hogy a hivatalos látogatás mellett valamilyen üzenettel érkezett. Olyannal, amit nem telefonon szoktak elmondani. Valószínűleg Oroszország további sorsáról i(s) fognak egyeztetni
egyszeri
2026. április 29. 10:42
Karcsi átadja a múlt században összegyűjtött tapasztalatokat Trumpnak, hogy hogyan lehet egy világ-birodalomból, egy fennlétéért küzdő sziget államot létrehozni.
pipa89
2026. április 29. 09:30
Vajon miért küldte a City a királyt a Fehér Házba? Mivel próbálják zsarolni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!