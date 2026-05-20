Ez mellé ment: Orbán Viktort jelentette be Magyar Péter helyett a lengyel kormányszóvivő (VIDEÓ)

Kellemetlen névcsere történt a varsói kormányülést követő sajtótájékoztatón: Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő kétszer is Orbán Viktorként hivatkozott Magyar Péterre a magyar miniszterelnök közelgő lengyelországi látogatásáról beszélve – olvasható az Index cikkében.

Szlapka potwierdza: premier Orban przyjeżdża do Tuska

A Donald Tusk vezette kabinet szóvivője a magyar delegáció programját ismertetve „Orbán miniszterelnök” érkezéséről beszélt, majd később már helyesen nevezte meg Magyar Pétert. A sajtótájékoztatón egy újságíró is összezavarodott a nevekkel, ami jól mutatja: