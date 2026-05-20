Ez mellé ment: Orbán Viktort jelentette be Magyar Péter helyett a lengyel kormányszóvivő (VIDEÓ)

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
A lengyel jobboldali sajtó gyorsan felkapta a bakit.
Kellemetlen névcsere történt a varsói kormányülést követő sajtótájékoztatón: Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő kétszer is Orbán Viktorként hivatkozott Magyar Péterre a magyar miniszterelnök közelgő lengyelországi látogatásáról beszélve – olvasható az Index cikkében.
A Donald Tusk vezette kabinet szóvivője a magyar delegáció programját ismertetve „Orbán miniszterelnök” érkezéséről beszélt, majd később már helyesen nevezte meg Magyar Pétert. A sajtótájékoztatón egy újságíró is összezavarodott a nevekkel, ami jól mutatja:
a 16 évig hivatalban lévő Orbán Viktor politikai korszakának árnyéka továbbra is erősen jelen van a nemzetközi politikában.
A lengyel jobboldali sajtó gyorsan felkapta a bakit, miközben a fősodratú lapok inkább a magyar–lengyel kapcsolatok tartalmi kérdéseire koncentráltak.
Szlapka a tájékoztatón élesen bírálta az előző magyar kormány külpolitikáját, különösen az orosz kapcsolatok és az Ukrajnával összefüggő uniós viták miatt. A szóvivő ugyanakkor arról beszélt, hogy Varsó változást vár az új magyar vezetéssel kialakuló kapcsolatokban.
