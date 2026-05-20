Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
donald tusk adam szlapka Magyar Péter orbán viktor

Ez mellé ment: Orbán Viktort jelentette be Magyar Péter helyett a lengyel kormányszóvivő (VIDEÓ)

2026. május 20. 11:46

A lengyel jobboldali sajtó gyorsan felkapta a bakit.

2026. május 20. 11:46
null

Kellemetlen névcsere történt a varsói kormányülést követő sajtótájékoztatón: Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő kétszer is Orbán Viktorként hivatkozott Magyar Péterre a magyar miniszterelnök közelgő lengyelországi látogatásáról beszélve – olvasható az Index cikkében.

A Donald Tusk vezette kabinet szóvivője a magyar delegáció programját ismertetve „Orbán miniszterelnök” érkezéséről beszélt, majd később már helyesen nevezte meg Magyar Pétert. A sajtótájékoztatón egy újságíró is összezavarodott a nevekkel, ami jól mutatja: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a 16 évig hivatalban lévő Orbán Viktor politikai korszakának árnyéka továbbra is erősen jelen van a nemzetközi politikában.

A lengyel jobboldali sajtó gyorsan felkapta a bakit, miközben a fősodratú lapok inkább a magyar–lengyel kapcsolatok tartalmi kérdéseire koncentráltak.

Szlapka a tájékoztatón élesen bírálta az előző magyar kormány külpolitikáját, különösen az orosz kapcsolatok és az Ukrajnával összefüggő uniós viták miatt. A szóvivő ugyanakkor arról beszélt, hogy Varsó változást vár az új magyar vezetéssel kialakuló kapcsolatokban.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
•••
2026. május 20. 15:10 Szerkesztve
volt valaki arra ? tud valaki valamit ? beszart vagy behugyozott a név említésétől ? :) :) :) . Orbán Viktor nevétől szerintem összefosta magát, de ha nem is. lehet becsurgatott kicsit.. :):):) . megnéztem volna a pofáját mikor meghallotta Orbán nevét maga helyett :):):):) . tuti jól kiröhöghették ezt a ripacs drogos kis buzi mitugrálszt :) :)
Válasz erre
0
0
tomekjosef
2026. május 20. 15:01
Mert ezt a törpe, fosos tetűt nem lehet észre venni.
Válasz erre
2
0
Canadian
•••
2026. május 20. 14:12 Szerkesztve
Néró Peti, a nép fia, az egyszerű alattvalók között él (jó nagy rendőri őrizet alatt). Ez majd változni fog, amikor a bugyuta tiszások rájönnek, hogy Istenesen átverte őket. Petivel majd az fog történni mint a mi Trudeaunkkal anno: kénytelen lesz örökké hátsó ajtókon menekülni a feldühödött tömeg elől. Végül bunkerbe fog költözni és rettegésben él, mint minden ocsmány diktátor.
Válasz erre
6
0
wadcutter
2026. május 20. 13:14
poloska, adjál a Tusknak az övcsattal
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!