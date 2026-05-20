Rendkívüli esemény zavarta meg a magyar delegáció lengyelországi útját

Az esetről egy, a fedélzeten tartózkodó kormánytag sem számolt be.
A delegáció tagjait Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közösségi médiás bejegyzésben dokumentálta, amelyen a tárcavezető mellett Bóna Szabolcs agrárminiszter, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is látható. A politikusok Magyar Péter delegációjának részeként utaztak Lengyelországba a héten esedékes tárgyalásaikra.
Kapitány István bejegyzése szerint delegáció tagjai között egyébként feltűnt Pálinkás Szilveszter, a Honvédséget korábban kritizáló százados is, aki az elmúlt időszakban gyakran megjelent Ruszin-Szendi Romulusz társaságában különböző közszerepléseken.