ász állami számvevőszék tisza párt lázár jános bűncselekmény Magyar Péter párttörvény

Nagy bakot lőtt Magyar Péter, amikor nekiment az ÁSZ-nak a fideszes szórólapok miatt

2026. május 20. 10:18

A miniszterelnök által bűncselekménynek titulált tiltott pártfinanszírozás is gyenge lábakon áll.

Gabay Dorka

Elhamarkodottan beszélhetett bűncselekmény elkövetéséről Magyar Péter az Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált zászlók és fideszes prospektusok kapcsán, ráadásul az Állami Számvevőszéket is minden alap nélkül vádolta meg a miniszterelnök. Közismert, a tiszás kormányfő különböző minisztériumi épületeket bemutató turnéjának egyik állomása volt a Lázár János alatt működött szaktárca is, amelynek alagsorában lelt a különös szórólapokra. Magyar Péter azonnal bűncselekményről beszélt, mint fogalmazott: 

Több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk – fogalmazott videójában. – Tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is kivizsgálja, mi feljelentést teszünk, és akkor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt el. Lázár János az ő beosztottjait vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, így tárolják.”

Úgy tűnik azonban, hogy a miniszterelnök ismét bakot lőtt.

Ami ugyanis a tiltott pártfinanszírozást illeti, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra hívta fel a figyelmet, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény kimondja, hogy a párt jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el, vagyis a párttörvény valóban tiltja a jogi személyektől érkező vagyoni hozzájárulásokat a fent kifejtettek szerint, azonban 

pusztán az, hogy egy minisztériumi épületben politikai kiadványok maradtak, még nem jelenti azt, hogy a minisztérium közpénzből finanszírozott volna párttámogatást vagy vagyoni előnyt biztosított volna a párt számára.

Az Állami Számvevőszék sem hagyta szó nélkül, hogy Magyar rajtuk kérte számon, miért nem vizsgálták át a minisztérium pincéjét, és az ott fellelt szórólapok eredetét. Az ÁSZ közleményben tette világossá, hogy 

tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni. Ilyen lépések az egyértelmű törvényi szabályozással ellentétesek és az Állami Számvevőszék alkotmányos szerepével összeegyeztethetetlenek lennének. Ráadásul a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján kívül más információs forrás nem áll és nem is állhatott az ÁSZ rendelkezésére, így az ezekkel kapcsolatos ÁSZ vizsgálatot hiányolni gyakorlati szempontból is kérdéses. Az ÁSZ eddig sem tartott rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében, és ilyet – már csak jogszabályi felhatalmazás hiányában sem – a jövőben sem tervez.”

A szervezet arra is emlékeztette a miniszterelnököt, hogy az ÁSZ minden országgyűlési kampányt a választást követően, és nem a kampány időszakában vizsgált. „Ez a vizsgálat az idei országgyűlési választási kampány esetében is hivatalból, a törvényeknek mindenben megfelelően, határidőben meg fog történni. A vizsgálat legfőbb alapja a pártok által kötelezően közzéteendő, a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját részletező elszámolás. Az elszámolások nyilvánosságra hozatalának  – a választástól számított 60 napos – határideje még nem járt le, ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé” – közölte a számvevőszék.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kirvik3
2026. május 20. 11:16
Tiltott pártfinansztírozás..... hogy nem nyeli le a saját nyelvét ekkora pofátlan hazudozás után. Vajon mennyi esett le a pénzszállító autókról? És az arany?
pollip
2026. május 20. 11:10
Nem lőtt bankot. A hívei fejébe beültette, amit akart.
falcatus-2
2026. május 20. 11:08
"Nagy bakot lőtt Magyar Péter, amikor nekiment az ÁSZ-nak a fideszes szórólapok miatt. A miniszterelnök által bűncselekménynek titulált tiltott pártfinanszírozás is gyenge lábakon áll..." Nem olyan nagyot, legalább is a célt illetően biztosan nem. Majdnem fontosabb kilőni az ÁSZ-t, mint az államelnököt. Ugyanis a tiszát külföldről és főleg Ukrajnából vagy Ukrajnán keresztül finanszírozták. Nyilván, hogy elbukik, ha nem sikerül Windischt eltávolítani. 60 napja volt rá, amiből 40 elment.
gullwing
2026. május 20. 11:06
Balfaszok ezek mind.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!