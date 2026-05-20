Nagy bakot lőtt Magyar Péter, amikor nekiment az ÁSZ-nak a fideszes szórólapok miatt

Az Állami Számvevőszék sem hagyta szó nélkül, hogy Magyar rajtuk kérte számon, miért nem vizsgálták át a minisztérium pincéjét, és az ott fellelt szórólapok eredetét. Az ÁSZ közleményben tette világossá, hogy

tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni. Ilyen lépések az egyértelmű törvényi szabályozással ellentétesek és az Állami Számvevőszék alkotmányos szerepével összeegyeztethetetlenek lennének. Ráadásul a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján kívül más információs forrás nem áll és nem is állhatott az ÁSZ rendelkezésére, így az ezekkel kapcsolatos ÁSZ vizsgálatot hiányolni gyakorlati szempontból is kérdéses. Az ÁSZ eddig sem tartott rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében, és ilyet – már csak jogszabályi felhatalmazás hiányában sem – a jövőben sem tervez.”

A szervezet arra is emlékeztette a miniszterelnököt, hogy az ÁSZ minden országgyűlési kampányt a választást követően, és nem a kampány időszakában vizsgált. „Ez a vizsgálat az idei országgyűlési választási kampány esetében is hivatalból, a törvényeknek mindenben megfelelően, határidőben meg fog történni. A vizsgálat legfőbb alapja a pártok által kötelezően közzéteendő, a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját részletező elszámolás. Az elszámolások nyilvánosságra hozatalának – a választástól számított 60 napos – határideje még nem járt le, ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé” – közölte a számvevőszék.