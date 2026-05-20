Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Magyar Péteréknek kedvezhet igazán a brüsszeli döntés: 180 fokos fordulat jöhet az EU migrációs politikájában

2026. május 20. 10:18

Az Unió reformja radikálisan felgyorsítaná az elutasított menedékkérők kitoloncolását, a szigorúbb bevándorlási politika pedig egyezhet Magyarország álláspontjával.

Fontos szakaszhoz érkeztek az uniós migrációs politika reformjáról szóló egyeztetések – írja a Politico.

A tárgyalások szerdai zárófordulón olyan új szabályozásról születhet döntés, amely radikálisan felgyorsítaná az elutasított menedékkérők kitoloncolását.

Beszámolók szerint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság egy olyan rendelet véglegesítésén dolgozik, amelynek értelmében a hatóságok a jövőben sokkal határozottabban léphetnének fel a biztonsági kockázatot jelentő, illetve az együttműködést megtagadó bevándorlókkal szemben. Lehetőség nyílna a hatósági őrizetbe vételre, hosszú távú beutazási tilalmak kiszabására, sőt, bizonyos esetekben házkutatási jogosítványokat is kapnának a nemzeti szervek.

A csomag leginkább vitatott eleme az úgynevezett return hubok, vagyis az Európai Unión kívül létrehozandó visszatérési központok rendszere. E szabály alapján a tagállamok a kiutasított személyeket az Unió határain kívüli bázisokra szállíthatnák át. 

A szigorítást a statisztikák is indokolják, hiszen az EU-ból távozásra kötelezett személyeknek jelenleg mindössze a 20-25 százalékát sikerül ténylegesen kitoloncolni.

A reform ugyanakkor az Európai Parlamentet is mélyen megosztotta. Komoly politikai vitát váltott ki, hogy a jobbközép Európai Néppárt a hagyományos centrista szövetségesei helyett a jobboldali frakciók támogatásával alakította ki a parlamenti álláspontot, jelezve a hangsúlyok eltolódását.

A formálódó uniós egyezség ugyanakkor kapóra jöhet a hazai kormányzatnak is 

– jelezte a Portfolio

Magyar Péter miniszterelnök a választások óta is többször megerősítette, hogy Magyarországnak határozott és szigorú álláspontot kell képviselnie a bevándorlási kérdésekben. Mivel a készülő uniós szabályozás pontosan ezt a szigort valósítja meg, így az új vezetés előreláthatólag könnyebb témába vágó tárgyalásokra számíthat majd az EU-val.

A pragmatikus kompromisszum ráadásul létfontosságú pénzügyi kérdést is rendezne, a szabályozás ugyanis véget vethetne annak a két éve tartó folyamatnak, amelynek keretében Magyarországnak napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnie.

A szerdai tárgyalásokon a politikai egyezség mellett néhány gyakorlati részletet is tisztázni kell. A feleknek dönteniük kell például arról, hogy a tagállamok kötelezően elismerjék-e egymás kiutasítási határozatait, valamint pontosan mikortól lépjen életbe az új rendszer.

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. május 20. 11:19
vagy csak ne osztogassanak menekültvízumokat bemondásra az is egy megoldás
Dixtroy
2026. május 20. 11:16 Szerkesztve
"Az Unió reformja radikálisan felgyorsítaná az elutasított menedékkérők kitoloncolását" Bizony, mertz is milyen parádésan megoldotta. Ja, nem. Ide fogják toloncolni őket, figyeld meg, valahogy ez lesz a vége.
sanya55-2
2026. május 20. 11:14
Baerbock féle 360 fokos fordulat lesz
survivor
2026. május 20. 10:58
Akkor nem jön a 30E migráns ? Orbánnak megint igaza lett ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!