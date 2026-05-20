Magyar Péteréknek kedvezhet igazán a brüsszeli döntés: 180 fokos fordulat jöhet az EU migrációs politikájában

A csomag leginkább vitatott eleme az úgynevezett return hubok, vagyis az Európai Unión kívül létrehozandó visszatérési központok rendszere. E szabály alapján a tagállamok a kiutasított személyeket az Unió határain kívüli bázisokra szállíthatnák át.

A szigorítást a statisztikák is indokolják, hiszen az EU-ból távozásra kötelezett személyeknek jelenleg mindössze a 20-25 százalékát sikerül ténylegesen kitoloncolni.

A reform ugyanakkor az Európai Parlamentet is mélyen megosztotta. Komoly politikai vitát váltott ki, hogy a jobbközép Európai Néppárt a hagyományos centrista szövetségesei helyett a jobboldali frakciók támogatásával alakította ki a parlamenti álláspontot, jelezve a hangsúlyok eltolódását.