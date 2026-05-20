varga judit novák katalin bárándy péter balog zoltán

Nyomás alatt születhetett a kegyelmi döntés – súlyos állításokat tett Bárándy Péter

2026. május 20. 10:45

Az ügyvéd szerint nem zárható ki, hogy jogi következmények vizsgálata is indokolt lehet.

Újabb részletek kerültek napvilágra a kegyelmi ügy hátteréről, miután a Tisza-kormány nyilvánosságra hozta az igazságügyi dokumentumokat. A közzétett iratok alapján Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter arról beszélt: komoly politikai nyomás nehezedhetett Novák Katalinra és Varga Juditra a döntés meghozatalakor – olvasható az Index cikkében.

Az ATV műsorában Bárándy részletesen ismertette, miként zajlik normál esetben egy kegyelmi eljárás. Elmondása szerint a folyamat több lépcsőből áll: az igazságügyi tárca kegyelmi főosztálya készíti elő az ügyet, amelyet a miniszter továbbít az államfőnek, majd az elnöki döntés ismét visszakerül a minisztériumba.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A volt miniszter szerint rendkívül szokatlan, hogy az államfő döntése és a miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt meg. 

Úgy véli, az ügyet nem a megszokott hivatalos úton vitték végig, hanem sürgősséggel kezelték.

Jelentős nyomás alatt lehettek

Bárándy Péter azt állította: a dokumentumok alapján úgy tűnik, valaki erősen ösztönözhette Novák Katalint a kegyelem megadására. Szerinte Varga Judit akkori igazságügyi miniszterre is jelentős nyomás nehezedhetett.

Valószínűleg olyan presszió volt rajta, aminek nem tudott ellenállni” 

– fogalmazott.

A volt miniszter arra is utalt, hogy a háttérben akár egyházi vagy politikai szereplők kívánsága is megjelenhetett. Balog Zoltán hallgatását és a nyilvánosságra hozott dokumentumokat együtt értelmezve szerinte „összeáll a kép”, honnan érkezhetett az akarat. Bárándy úgy véli, a történtek erkölcsi szempontból mindenképpen súlyosak, és 

nem zárható ki, hogy jogi következmények vizsgálata is indokolt lehet.

A beszélgetés során szóba került az új igazságügyi minisztérium felállítása is. A korábbi miniszter szerint komoly kihívás lesz megfelelő szakemberekkel feltölteni az apparátust, mivel a jogalkotás speciális tapasztalatot és hosszú tanulási folyamatot igényel.

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube/KlikkTV

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wasserwoman
2026. május 20. 11:17
mindenáron Orbánt akarják bemártani,tegnap Peti ma meg Bárándy próbálja Varga Juditot szólásra birni.
Dorset Naga
2026. május 20. 11:16
Vén kommunista, osztja itt az eszét.
nyugalom
2026. május 20. 11:15
Apukaja altal elnyomott nyomi!
madre79
2026. május 20. 11:10
Ügynök akták?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!