Nyomás alatt születhetett a kegyelmi döntés – súlyos állításokat tett Bárándy Péter

Megszólalt Répássy Róbert, a kegyelmi főosztályért felelős volt államtitkár a kegyelmi ügyben
A volt államtitkár szerint az Igazságügyi Minisztériumban senki sem lobbizott K. Endre ügyében.
Újabb részletek kerültek napvilágra a kegyelmi ügy hátteréről, miután a Tisza-kormány nyilvánosságra hozta az igazságügyi dokumentumokat. A közzétett iratok alapján Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter arról beszélt: komoly politikai nyomás nehezedhetett Novák Katalinra és Varga Juditra a döntés meghozatalakor – olvasható az Index cikkében.
Az ATV műsorában Bárándy részletesen ismertette, miként zajlik normál esetben egy kegyelmi eljárás. Elmondása szerint a folyamat több lépcsőből áll: az igazságügyi tárca kegyelmi főosztálya készíti elő az ügyet, amelyet a miniszter továbbít az államfőnek, majd az elnöki döntés ismét visszakerül a minisztériumba.
A volt miniszter szerint rendkívül szokatlan, hogy az államfő döntése és a miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt meg.
Úgy véli, az ügyet nem a megszokott hivatalos úton vitték végig, hanem sürgősséggel kezelték.
Bárándy Péter azt állította: a dokumentumok alapján úgy tűnik, valaki erősen ösztönözhette Novák Katalint a kegyelem megadására. Szerinte Varga Judit akkori igazságügyi miniszterre is jelentős nyomás nehezedhetett.
Valószínűleg olyan presszió volt rajta, aminek nem tudott ellenállni”
– fogalmazott.
A volt miniszter arra is utalt, hogy a háttérben akár egyházi vagy politikai szereplők kívánsága is megjelenhetett. Balog Zoltán hallgatását és a nyilvánosságra hozott dokumentumokat együtt értelmezve szerinte „összeáll a kép”, honnan érkezhetett az akarat. Bárándy úgy véli, a történtek erkölcsi szempontból mindenképpen súlyosak, és
nem zárható ki, hogy jogi következmények vizsgálata is indokolt lehet.
A beszélgetés során szóba került az új igazságügyi minisztérium felállítása is. A korábbi miniszter szerint komoly kihívás lesz megfelelő szakemberekkel feltölteni az apparátust, mivel a jogalkotás speciális tapasztalatot és hosszú tanulási folyamatot igényel.
Nyitókép: képernyőfotó/YouTube/KlikkTV