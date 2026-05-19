Megszólalt Répássy Róbert, a kegyelmi főosztályért felelős volt államtitkár a kegyelmi ügyben

Ha volt is lobbi K. Endre kegyelmi kérvényével kapcsolatban, az nem az Igazságügyi Minisztériumban volt, a kegyelmi főosztály eredetileg nem véletlenül nem javasolta K. Endre kegyelmi kérvényének előterjesztését – fogalmazott Répássy Róbert miután Magyar Péter a kegyelmi ügyet érintően kedden reggel nyilvánosságra hozta az Igazságügyi Minisztériumban lévő akta tartalmát.

A kegyelmi főosztályért felelős egykori államtitkár a Telexnek úgy fogalmazott, általánosságban elmondható, hogy a minisztérium kegyelmi főosztálya tipikusan csak súlyos, gyógyíthatatlan vagy végstádiumú betegség esetében javasolja a kegyelmi kérvény előterjesztését. „Amikor a kegyelmi főosztály megvizsgálja a kegyelmi kérelmet, azt vizsgálja, hogy a kérvénynek van-e olyan hivatkozása, amely súlyos betegségre utal. Az soha nem vezet kegyelmi döntésre, hogy valaki vitatja a bíróság döntését” – hangsúlyozta Répássy. Bár személyiségi jogi okok miatt K. Endre kérelmét és a kérelmezőre vonatkozó dokumentumokat nem lehet nyilvánosságra hozni, Répássy annyit elmondott,