kegyelmi ügy varga judit novák katalin répássy róbert igazságügyi minisztérium

Megszólalt Répássy Róbert, a kegyelmi főosztályért felelős volt államtitkár a kegyelmi ügyben

2026. május 19. 20:23

A volt államtitkár szerint az Igazságügyi Minisztériumban senki sem lobbizott K. Endre ügyében.



Ha volt is lobbi K. Endre kegyelmi kérvényével kapcsolatban, az nem az Igazságügyi Minisztériumban volt, a kegyelmi főosztály eredetileg nem véletlenül nem javasolta K. Endre kegyelmi kérvényének előterjesztését – fogalmazott Répássy Róbert miután Magyar Péter a kegyelmi ügyet érintően kedden reggel nyilvánosságra hozta az Igazságügyi Minisztériumban lévő akta tartalmát. 

A kegyelmi főosztályért felelős egykori államtitkár a Telexnek úgy fogalmazott, általánosságban elmondható, hogy a minisztérium kegyelmi főosztálya tipikusan csak súlyos, gyógyíthatatlan vagy végstádiumú betegség esetében javasolja a kegyelmi kérvény előterjesztését. „Amikor a kegyelmi főosztály megvizsgálja a kegyelmi kérelmet, azt vizsgálja, hogy a kérvénynek van-e olyan hivatkozása, amely súlyos betegségre utal. Az soha nem vezet kegyelmi döntésre, hogy valaki vitatja a bíróság döntését” – hangsúlyozta Répássy. Bár személyiségi jogi okok miatt K. Endre kérelmét és a kérelmezőre vonatkozó dokumentumokat nem lehet nyilvánosságra hozni, Répássy annyit elmondott,  

K. Endre kegyelmi kérvényét a felesége nyújtotta be, aki személyi körülményekkel magyarázta a kérelmet, valamint azzal, hogy K. Endre ártatlannak vallotta magát. 

Répássy szerint egyik indok sem felelt meg azoknak a kritériumoknak, amiket egyébként hivatalba lépése után Sulyok Tamás elnöki határozatban is leírt. Ez az elnöki határozat a kegyelemgyakorlás feltételeiről szól, leírja, hogy milyen esetekben lehet indokolt az elnöki kegyelem. K. Endre esete ebbe egyáltalán nem tartozott bele, mondta Répássy.

Novák Katalin
Novák Katalin egykori köztársasági elnök (Facebook)

Arra a kérdésre, hogy Varga Judit ennek ellenére végül miért ellenjegyezte Novák Katalin kegyelmi döntését, Répássy azt mondta, 

általánosságban az volt a megállapodás közte és az igazságügyi miniszter között, valamint a minisztériumon belül, hogy a köztársasági elnök döntését tudomásul veszi az igazságügyi miniszter. 

Répássy elmondása szerint például azt is tudták előre, hogy a köztársasági elnök a Hunnia-ügyben is több embernek fog kegyelmet adni, mint amennyit a miniszter javasolt, de ebben a tekintetben is az volt a megállapodás, hogy nem vitatják az államfő döntését.

Répássy a Telex kérdésére azt is mondta,

 a köztársasági elnök nem köteles indokolni a kegyelmi döntéseit, 

K. Endre esetében sem tett így, ezért az egykori államtitkár szerint írásos indoklás nincs a még nyilvánosságra nem hozott dokumentumok között sem.

A Telex kitért arra is, hogy Répássy Róbert az igazságügyi tárcán belül a kegyelmi főosztályért felelős államtitkárként a kegyelmi botrány kirobbanása után, 2024. február 5-én feljegyzést írt az ügy részleteiről az új igazságügyi miniszternek, Tuzson Bencének. Ebben Répássy utal arra, hogy 

Novák Katalin hivatala kérte, hogy a kegyelmi döntés a pápalátogatásig szülessen meg, ezért sürgette Varga Juditot, hogy mielőbb terjessze fel hozzá mint elnökhöz a kérvényt. 

Az iratban szerepel az is, hogy 2023. április 19-én Varga Judit felterjesztette ugyan a kérelmet, de nem javasolta a kegyelem megadását. Novák Katalin azonban április 27-én megadta a kegyelmet K. Endrének. Répássy a feljegyzésben arról is ír, a döntés meghozására „az idő szűkösségére (a pápalátogatás időpontja) figyelemmel nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – került sor.”

Répássy Róbert a 444-nek is nyilatkozott, nekik többek közt azt mondta, 

Ha megfoghattuk volna az iratcsomót és kicsit több idő lett volna a mérlegelésre, akkor esetleg rábeszélhettem volna az igazságügyi minisztert, hogy ne ellenjegyezze.

Megismételte, hogy nem került a kezébe a visszaérkezett irat, és hogy nem biztos benne, hogy változtattak volna a kialakult gyakorlaton. Szerinte ez a köztársasági elnök felelőssége volt, ő hozta meg a döntést a miniszteri javaslat ellenére. „Mindent tudott a köztársasági elnök, de nyilván más szempontok jöttek szóba.” Erről nem jogosult nyilatkozni, és eleve csak töredékes információi vannak, mondta. Jelezte, abban viszont biztos, hogy írásbeli indoklást nem fognak találni, ilyen kötelezettsége ugyanis nincs az elnöknek.

Nyitókép: Kovács Attila / MTI

 

nuevas-reglas
2026. május 19. 22:11
repassy az egyik legbutabb fideszes, benzikutasnak is hulye lenne habar az allamtitkar nem felelos, hanem Orban a felelos
Gubbio
2026. május 19. 22:00
Igazi liberális igazságügyi kiegyensúlyozottság. Orbán oldalán átcsúszott egy pedofil ügy - ők pedig egy pedofíliát propagáló és az LGBTQ genderlobbit támogató Oktatásügyi Miniszternőt(férfit?) neveznek ki.
zakar zoltán béla
2026. május 19. 21:50
Ajánlom a nemes tiszásoknak,hogy ne a hoki vébén korongozzanak,hanem zsebben. + Kérdezzék meg,mint szakértőket Sárosdi nénit,Bigét, Márk Lakatost!......
5m007h 0p3ra70r
2026. május 19. 21:32
» radler 2026. május 19. 20:49 A képlet nem túl bonyolult. szerintem Valaki valamiért Qrva nagy nyomást gyakorolt Novák Katalinra, hogy adjon kegyelmet K. Endrének.« Szimpla fikció. » Hogy ki és miért , azt szerintem soha nem fogjuk megtudni.« Ez is bizonyítja, hogy fikció. » Mindenesetre azon érdemes elgondolkodni hogy kinek volt ehhez hatalma, és mi oka volt rá.« Ez meg már konteózás. De ha már fikció. Lehetett egyszerűen olyan emberi indok is, amit a köztársasági elnök tudott és figyelembe vett, terád meg nem tartozik. Olyan szinten hipnózisban vagytok tartva, hogy egyszerű kézenfekvő dolgok eszetekbe sem jutnak. Mindjárt az az első gondolatod, hogy a Klingon Birodalom parancsára Darth Sidious utasította Putyint, hogy Nováknak adja parancsba, engedje el K. Endrét.
